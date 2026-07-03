Суд в Москве приговорил руководителя отдела продаж издательства "Эксмо" Артема Вахляева к четырем годам условно по делу об "ЛГБТ-экстремизме". Об этом сообщает "Медиазона".

У Вахляева конфисковали в доход государства более 2,9 миллиона рублей, полученные "в результате совершения преступлений". Ему также запретили публикацию книг и администрирование в интернете сроком на четыре года.

Как отмечает "Медиазона", дело рассматривали в особом порядке – Вахляев признал вину и дал показания на "соучастников схемы" по продаже "ЛГБТ‑литературы".

Уголовное дело об экстремизме было возбуждено из-за книг издательств Popcorn Books и Individuum. Артема Вахляева, а также его коллег Дмитрия Протопопова и Павла Иванова задержали в мае 2025 года.

По версии следствия, сотрудники ООО "Индивидуум принт" "из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ". Несуществующее международное движение ЛГБТ было признано в России экстремистской организацией.

Individuum и Popcorn Books до запрета в России так называемой "пропаганды ЛГБТ" издавали в том числе литературу, героями которой являлись квир-персоны. Формальным основанием для возбуждения уголовного дела стало распространение этих книг.