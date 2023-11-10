Главу "Свободной Бурятии" заочно осудили на 7 лет по делу о "фейках"

Советский районный суд Улан-Удэ заочно назначил журналистке и главе выступающего против войны с Украиной фонда "Свободная Бурятия" Александре Гармажаповой семь лет колонии по делу о "фейках" о российской армии, сообщают "Сетевые свободы". Активистка живет за границей.

Уголовное дело против Гармажаповой завели в сентябре 2023 года из-за ее интервью украинскому проекту "Грошi". В нем она рассказала о российских военных-отказниках, насильно удерживаемых в так называемой "ЛНР". Разговор активистки с журналистами состоялся еще в июле прошлого года. Тогда Гармажапова утверждала, что 17 военнослужащих заперли в комендатуре на оккупированной территории из-за их отказа идти на передовую.

Глава фонда отметила, что контрактники подавали рапорты о расторжении контракта из-за нежелания продолжать воевать, но их рассматривать отказались. За помощью военные также обращались в "Свободную Бурятию", поскольку среди них были уроженцы Бурятии и Тывы. Как заявила Гармажапова в эфире телеканала "Дождь", следствие сочло "отрицательной информацией" её утверждения о страхе этих военных, что их "отправят на передовую без экипировки и застрелят". Кроме того, "фейком" посчитали и реплику о бурятах, которых власти якобы отправляют на войну "как незначимый народ".