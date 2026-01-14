Ссылки для упрощенного доступа

Главврач больницы в Новокузнецке задержан по делу о смерти младенцев

Сотрудник Следственного комитета в Новокузнецкой городской клинической больнице № 1, 13 января 2026 года
Сотрудник Следственного комитета в Новокузнецкой городской клинической больнице № 1, 13 января 2026 года
Главврач Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 и исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации новорожденных задержаны по делу о гибели младенцев в роддоме. Об этом сообщил Следственный комитет.

Имена задержанных в сообщении не уточняются. С декабря 2024 года больницу возглавлял Виталий Херасков, которого 13 января отстранили от должности. Пост заведующего отделения реанимации новорожденных, по данным на сайте больницы, занимает Константин Лукашев.

В СК заявили, что "в зависимости от роли каждого" они подозреваются в халатности и причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, с 4 по 12 января 2026 года из-за "ненадлежащего исполнения подозреваемыми своих должностных и профессиональных обязанностей", в роддоме скончались девять новорожденных.

  • О смерти младенцев стало известно 13 января. В телеграм-канале больницы сообщается, что из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией акушерский стационар приостановил госпитализацию пациенток "на время проведения карантинных мероприятий". Главврач больницы Виталий Херасков заявил, что "категорически отрицает вину врачей". По его словам, с конца декабря в роддоме родились много недоношенных детей с патологиями, но, как считает Херасков, все случаи разные и не связаны в одну тенденцию.
  • Минздрав Кузбасса сообщил, что у всех погибших в роддоме новорожденных была тяжелая внутриутробная инфекция. По данным ведомства, с 1 декабря по 11 января в роддоме №1 родились 234 ребенка, 32 из которых проходили лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии.
  • Как пишут Сибирь.Реалии, за последние два года проверяющие органы вынесли в адрес руководства родильного дома 170 предостережений, касающихся нарушений при обслуживании пациентов: например, использование препарата для инъекций, выведенного из оборота. Пациенты роддома оставляли многочисленные жалобы на качество оказания услуг в больнице.
