Главврач больницы в Новокузнецке задержан по делу о смерти младенцев

Главврач Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 и исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации новорожденных задержаны по делу о гибели младенцев в роддоме. Об этом сообщил Следственный комитет.

Имена задержанных в сообщении не уточняются. С декабря 2024 года больницу возглавлял Виталий Херасков, которого 13 января отстранили от должности. Пост заведующего отделения реанимации новорожденных, по данным на сайте больницы, занимает Константин Лукашев.

В СК заявили, что "в зависимости от роли каждого" они подозреваются в халатности и причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, с 4 по 12 января 2026 года из-за "ненадлежащего исполнения подозреваемыми своих должностных и профессиональных обязанностей", в роддоме скончались девять новорожденных.