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Главы МИД стран ЕС согласовали санкции из-за смерти Навального

Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились ввести санкции против людей и организаций, которые несут ответственность за смерть российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Под ограничения попадут около 30 физических и юридических лиц – кого именно включат в санкционный список, пока не раскрывается.

В феврале Великобритания ввела санкции в отношении руководства ИК-3 "Полярный волк", в которой умер оппозиционный политик Алексей Навальный. Великобритания стала первой страной, которая ввела санкции в ответ на смерть Навального.

  • О смерти Навального российские власти объявили 16 февраля. По версии ФСИН, оппозиционер, отбывавший наказание в колонии особого режима "Полярный волк", умер днём после прогулки. За несколько дней до смерти его в 27-й раз отправили в ШИЗО с ещё более жёсткими условиями содержания, чем в обычных камерах.
  • Сторонники оппозиционного политика считают, что его убили. Вдова Навального Юлия пообещала продолжить дело мужа.

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Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

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