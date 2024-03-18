Главы МИД стран ЕС согласовали санкции из-за смерти Навального

Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились ввести санкции против людей и организаций, которые несут ответственность за смерть российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Под ограничения попадут около 30 физических и юридических лиц – кого именно включат в санкционный список, пока не раскрывается.

В феврале Великобритания ввела санкции в отношении руководства ИК-3 "Полярный волк", в которой умер оппозиционный политик Алексей Навальный. Великобритания стала первой страной, которая ввела санкции в ответ на смерть Навального.