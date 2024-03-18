Главы МИД стран ЕС согласовали санкции из-за смерти Навального

Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились ввести санкции против людей и организаций, которые несут ответственность за смерть российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.
Под ограничения попадут около 30 физических и юридических лиц – кого именно включат в санкционный список, пока не раскрывается.
В феврале Великобритания ввела санкции в отношении руководства ИК-3 "Полярный волк", в которой умер оппозиционный политик Алексей Навальный. Великобритания стала первой страной, которая ввела санкции в ответ на смерть Навального.
- О смерти Навального российские власти объявили 16 февраля. По версии ФСИН, оппозиционер, отбывавший наказание в колонии особого режима "Полярный волк", умер днём после прогулки. За несколько дней до смерти его в 27-й раз отправили в ШИЗО с ещё более жёсткими условиями содержания, чем в обычных камерах.
- Сторонники оппозиционного политика считают, что его убили. Вдова Навального Юлия пообещала продолжить дело мужа.
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