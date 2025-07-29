Главы NASA и "Роскосмоса" проведут первую встречу с 2018 года

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов прибыл в американский город Хьюстон, в штате Техас, на переговоры с руководством NASA. Об этом во вторник сообщили российские информагентства со ссылкой на пресс-службу российской госкорпорации.

Переговоры Баканова с временно исполняющим обязанности администратора NASA Шоном Даффи станут первой личной встречей руководителей космических агентств двух стран с 2018 года.

Переговоры запланированы на 31 июля. На них будет обсуждаться продление эксплуатации МКС, продолжение перекрестных полетов и процесс сведения станции с орбиты, говорится в сообщении "Интерфакса". В планах российской делегации также указано посещение Космического центра имени Джонсона и производственного подразделения компании Boeing.

Космическая программа - один из немногих международных проектов, в рамках которых США и Россия продолжают тесно сотрудничать. Отношения в других областях между двумя странами были прерваны после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, отмечает Reuters.

После возвращения в январе на пост президента США Дональда Трампа Белый дом начал предпринимать шаги для восстановления контактов с Москвой. Впоследствии Трамп стал заявлять, что теряет терпение в отношении России и чувствует разочарование в президенте Владимире Путине из-за отсутствия реального прогресса в усилиях по прекращению огня в Украине.