Reuters: крупные финансисты требуют срочных мер в борьбе с потеплением

Агентство Reuters сообщает об открытом письме группы крупных инвесторов, управляющих капиталами в объеме более 34 триллионов долларов к лидерам 20-ти крупнейших экономик мира с требованием незамедлительно принять меры по борьбе с изменением климата.

Письмо подписано 477 инвесторами, представляющими почти половину мирового инвестиционного капитала с обращением о «безотлагательном принятии решительных действий» в борьбе с последствиями изменения климата для достижения целей Парижского соглашения ООН по климату.

В 2015 году почти 200 стран договорились в Париже о мерах, которые должны уменьшить выбросы углекислоты в атмосферу и удержать повышение глобальной средней температуры на уровне не выше 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом (до 1760 года).

Письмо поступило накануне саммита Двадцати стран 28–29 июня в Японии. В письме правительствам рекомендуется строго придерживаться поставленных целей в рамках Парижского соглашения к 2020 году, прекратить субсидирование угля с целью производства электроэнергии и улучшить финансовую отчетность, связанную с изменением климата.

Первая тройка стран, использующих наибольшее количество угля для производства электроэнергии - это Китай, Индия и США. Россия - на шестом месте, замыкает десятку Казахстан.

Среди подписавших письмо инвесторов отсутствуют два крупнейших фонда управляющих инвестиционными активами, - американские BlackRock и Vanguard.



По подсчетам ООН, ограничение роста температур до 1,5 градусов Цельсия обойдется не менее 830 миллиардов долларов в год однако ООН подчеркивает, что стоимость бездействия будет намного выше.