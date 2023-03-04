"Глобальный раскол". Жители разных стран – о войне и будущем после нее

"Эта встреча проходит во времена глубокого глобального раскола. Мы не должны позволить тем проблемам, которые не можем разрешить вместе, заблокировать те совместные решения, которые возможны".

С такими словами премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к участникам завершившейся на днях в Дели встречи министров иностранных дел стран "группы двадцати" (G20). Переговоры были бурными и изобиловали перепалками и взаимными обвинениями. Яблоком раздора уже не в первый раз стала Украина. "Эта встреча снова испорчена неспровоцированной и ничем не оправданной войной России против Украины", – раздраженно заметил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Один из членов G20 не даёт возможности остальным 19 сосредоточить усилия на тех проблемах, для решения которых была создана эта группа", – вторила ему министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. В ответ глава МИД России Сергей Лавров обвинил страны Запада в том, что они "превращают встречу в фарс", поскольку хотят "переложить ответственность за свои неудачи в экономике на Россию".

Раздоры политиков и дипломатов, однако, отражают глубокий раскол в мировом общественном мнении, отмечают эксперты Европейского совета по международным отношениям (ECFR), авторитетного международного аналитического центра. Они проанализировали данные опросов в 15 ведущих странах мира (9 крупнейших членов Евросоюза, Великобритания, Индия, Китай, Россия, США и Турция), касающиеся войны в Украине, отношения к мировой политике и оценок того, как российско-украинская война изменит расстановку сил в мире. Общий итог парадоксален, отмечает один из авторов доклада, директор ECFR Марк Леонард: "В результате войны в Украине Запад становится одновременно более единым и менее влиятельным, чем ранее".

В результате войны в Украине Запад становится одновременно более единым и менее влиятельным, чем ранее

За год, прошедший с начала российского вторжения, мнение граждан западных стран о характере войны в Украине и ее желательном исходе стало заметно жёстче по отношению к России. Так, если еще прошлым летом относительное большинство опрошенных европейцев выступало за скорейшее прекращение войны – даже ценой территориальных уступок со стороны Украины, то сейчас этой позиции придерживаются лишь 22% респондентов в Великобритании и 30% – в тех странах ЕС, где проводилось исследование. Напротив, 44% британцев и 38% континентальных европейцев убеждены в том, что Украине должны быть возвращены все оккупированные Россией территории. 76% опрошенных британцев, 71% американцев и 66% жителей 9 стран Евросоюза (ЕС-9) назвали Россию "противником" или "соперником" своих стран. Только 8, 14 и 15% граждан Британии, США и ЕС-9 соответственно относятся к России как к "союзнику" или "необходимому партнеру". 45% американцев, 57% британцев и 48% граждан ЕС-9 согласны с тем, что Россия "агрессивна" (при относительно высокой доле не определившихся с ответом). В свою очередь, в России США оценивают как противника 64% опрошенных, Евросоюз – 51%, Британию – 46%.

Неспособность России одержать быструю победу и прошлогодние неудачи армии РФ под Харьковом и Херсоном повлияли на восприятие силы этой страны западными обществами. Половина опрошенных американцев, более 40% британцев и почти 40% жителей ЕС-9 заявили, что теперь Россия кажется им "значительно или несколько более слабой", чем до войны. При этом от 5 до 15% западных респондентов считали ее слабой и до вторжения в Украину. Эта картина разительно отличается от восприятия России в других странах: 77% индийцев, 76% китайцев и 73% турок полагают, что Россия сильна и стала еще сильнее за время войны в Украине.

За год, прошедший с начала российского вторжения, жители западного мира стали воспринимать происходящее в Украине "не как войну в Европе, а как войну против Европы", отмечает ECFR. В общественном мнении европейцев и американцев доминирует представление о том, что противостояние России и поддержка Украины являются защитой либо демократии, либо безопасности своих стран. С первым утверждением согласились 36% американцев, 20% британцев и 14% жителей ЕС-9. Со вторым – 28, 44 и 45 процентов соответственно. Как видно, чем ближе к театру военных действий, тем более убедительным кажется людям мотив защиты западным миром своей безопасности.

Еще один резкий поворот, который принес прежде всего европейским странам год войны, – это резкое сокращение импорта российского газа и нефти, на котором долгое время базировалась политика многих из них, прежде всего Германии. Теперь за то, чтобы и впредь избегать закупок российского сырья, даже если это вызовет проблемы с обеспечением энергией, выступают 55% опрошенных обитателей Евросоюза, за бесперебойное энергообеспечение, даже за счет российской продукции, – лишь 24%.

Совсем иная картина общественного мнения складывается в охваченных исследованием незападных странах – России, Китае, Индии и Турции. По мнению их жителей, главным мотивом американской и европейской поддержки Украины является "защита западного доминирования в мире". Другие оценки – Запад "защищает территориальную целостность Украины" или "защищает Украину как демократию" – заметно менее распространены. К слову – и это удивило исследователей – многие граждане стран, которые на Западе считают авторитарными, воспринимают свои государства как более демократические по сравнению с предложенными им для сопоставления тремя западными демократиями – США, Великобританией и Францией. Такого мнения, как выяснилось, придерживаются 77% китайцев, 36% турок и 20% россиян.

С кем дружить или сотрудничать? Ответы жителей незападных стран на эти вопросы тоже отличаются от подхода граждан западных демократий. Россию как "союзника" или "партнера" воспринимают 80% опрошенных в Индии, 79% в Китае и 69% – в Турции. Китайцы видят несомненного противника или соперника в США, а вот граждане Индии хотели бы рассматривать как союзников или партнеров всех, кроме Китая: опцию "союзник" или "партнер" по отношению к США выбрали 87% индийцев, к ЕС – 82%, к Британии – 80%. У граждан Турции, помимо России, популярны в качестве союзника или партнера ЕС (73%) и США (65%). Любопытно, что жители западных стран, напротив, не знают, в какой разряд записать сегодняшнюю Турцию: затруднились с ответом на вопрос о том, кем она является для их стран, 50% опрошенных в Британии, 44% – в США и 41% – в ЕС-9. Эксперты связывают это с политикой турецкого президента Реджепа Эрдогана, который годами чередует союзнические жесты в адрес западных стран с критическими выпадами или откровенной обструкцией, – как в случае с заявками Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, которые Турция пытается блокировать.

Расходятся Запад и остальной мир и в предположениях о том, какой будет ситуация на планете в ближайшем будущем – через 10 лет. Респондентам были предложены 5 опций:

глобальное доминирование США

глобальное доминирование Китая

глобальное доминирование какой-то иной державы

противостояние двух блоков во главе с США и Китаем

более равномерное распределение влияния в мире между несколькими странами

ни один из перечисленных вариантов.

Западная публика оказалась скептичной по отношению к перечисленным сценариям: 39% британцев, 34% жителей ЕС-9 и 28% американцев выбрали вариант "ничто из предложенного". Из тех же, кто все-таки сделал выбор, большинство (от 26 до 29%) склонилось в пользу "новой холодной войны" между США и Китаем. В незападных странах, за исключением Индии, где 31% опрошенных верят в Pax Americana, с заметным отрывом победил вариант "многополярного мира".

Как отмечает в своей статье в журнале Foreign Affairs индийский политолог и дипломат Шившанкар Менон, бывший советник Манмохана Сингха, премьер-министра Индии в 2004 – 2014 годах, "многие развивающиеся страны рассматривают войну в Украине и соперничество Запада с Китаем как факторы, отвлекающие от столь срочных проблем, как долги [беднейших стран], климатические изменения и последствия пандемии". По мнению этих стран, продолжает индийский аналитик, "война в Украине важна для будущего Европы, но не для всего мирового порядка, и лишь мешает решению наиболее острых глобальных проблем". Соавтор исследования ECFR, болгарский политолог Иван Крастев, приходит к следующему выводу: "В то время как большинство европейцев и американцев живут в мире, определяемом конфронтацией демократии и авторитаризма, многие за пределами Запада живут в постколониальном мире, в центре внимания которого находится идея национального суверенитета". Эти соперничающие представления о мироустройстве не всегда сочетаются, и исход войны в Украине не обязательно примирит их – но наверняка окажется важным для определения конфигурации формирующегося глобального раскола, отмечают европейские аналитики.