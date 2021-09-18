Глуховский: "Не врать и не притворяться - это уже акт гражданского мужества"

Писатель Дмитрий Глуховский при получении награды "Автор года" на вручении премии GQ, признался, что с удовольствием отдал бы свой приз авторам, которых считает куда более актуальными для современной России: Джорджу Оруэллу за роман "1984" и Джанни Родари за книги о Чиполлино и "Джельсомино в стране лжецов".

Как пишет "Собеседник", Глуховский назвал книгу Джорджа Оруэлла "1984" одной из самых покупаемых в России. Он прокомментировал этот факт словами: "Подозреваю, что народ не так глуп, как кажется некоторым его избранным представителям… Или не избранным".

Обсуждая Чиполлино, писатель обратил внимание на аналогии между содержанием книги и действительностью: "Это просто всё, что сейчас разворачивается, начиная с января у нас в стране... оккупационный режим фруктов против народа овощей".

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