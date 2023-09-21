Год мобилизации: тысячи погибших, тысячи уголовных дел

Ровно год назад, 21 сентября 2022 года, президент России Владимир Путин на фоне неудач на фронте в Украине объявил о так называемой частичной мобилизации в стране. По официальным данным, в армию были призваны около 300 тысяч человек, не считая добровольцев.

Юридически мобилизация до сих пор не завершена, призыв по ней лишь приостановлен по решению властей. Мобилизованные год назад, как неоднократно заявляли представители российских властей, не будут демобилизованы до конца так называемой специальной военной операции (войны с Украиной). Они лишь имеют право на отпуск 1 раз в шесть месяцев.

Официальных данных о числе погибших и раненых среди мобилизованных нет, однако очевидно, что речь идёт о тысячах людей. Conflict Intelligence Team (CIT) и "Важные истории" составили и проанализировали поименный список погибших мобилизованных, о которых известно из открытых источников. В списке около трёх тысяч человек. Расследователи отмечают, что каждый пятый из этого списка, чья дата смерти известна, не прожил и двух месяцев после получения повестки. Среди погибших есть 19-летний и 62-летний мобилизованный, но больше всего их гибнет в возрасте от 30 до 34 лет. Больше всего похоронок семьям мобилизованных приходит, по данным расследования, в Свердловскую область, в пересчёте на мужское население призывного возраста больше всего погибших на Чукотке и в Бурятии.

"Медиазона" к первой годовщине мобилизации обобщила статистику уголовных дел, возбуждённых по статьям, связанным с уклонением от службы или дезертирством. За неявку по повестке в военкомат не было заведено ни одного уголовного дела, - отмечает издание. Соответствующая норма, однако, ещё не включена в Уголовный кодекс, в нём есть лишь статья об уклонении от призыва на срочную службу.

За год в суды поступило 3 049 дел о самовольном оставлении части в период мобилизации. Российские суды каждую неделю выносят около 100 приговоров по таким делам, причём больше половины их - условные.

Дезертирство, то есть оставление службы не на время, а навсегда, наказывается более строго. Самый суровый из известных приговоров был вынесен по делу контрактника Максима Кочеткова с Сахалина — в сентябре он получил 13 лет колонии строгого режима. По статье же о добровольной сдаче в плен в суд пока не поступило ни одного дела.

Сибирь.Реалии приводят статистику по погибшим мобилизованным и уголовным делам с их участием в регионах Сибири и Дальнего Востока.