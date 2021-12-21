Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Право автора

Годы без Сахарова. Анатолий Вершик – о власти и личности

Уходящий 2021-й, год столетия Андрея Дмитриевича Сахарова, не был объявлен "годом Сахарова" ни в России, ни во всём мире: он и не стал таковым фактически, как это можно было бы вообразить, скажем, 30 лет назад. Те скромные усилия, посвященные дате, – заседания назначенной мемориальной комиссии, чеканка его изображения на монете, где Сахаров упоминается как выдающийся атомный оружейник, или рассуждения президента страны о месте памятника в Москве, даже соображения о возвращении наследникам неправомерно отнятых в своё время средств, – неужели вся эта мишура хоть сколько-нибудь уместна и сопоставима с величием и ролью фигуры Андрея Дмитриевича в будущей истории страны и мира?!


Всякие упоминания о пандемии или о других помешавших событиях не годятся в качестве объяснения или оправдания такой скромности юбилея рождения (и, кстати, его кончины, 14 декабря 1989 года). А причина предельно проста: личность Сахарова и его правозащитная деятельность совершенно неприемлемы для нынешней российской власти; упоминания о нём, о его работе находятся в безусловном противоречии со всей политикой этой власти, близорукость и ничтожество современной российской, агрессивной официальной пропаганды становятся очевидными при сравнении их с программами Андрея Дмитриевича.

Если представить себе присутствие Сахарова образца 1970–1980-х годов в наши дни, то, конечно, он был бы первым кандидатом в "иностранные агенты", а его детища "Мемориал" (объявлен российскими властями "иноагентом", оспаривает этот статус. – РС) и "Московская (позже Петербургская) трибуна" были бы немедленно закрыты. Если второму из великих деятелей России последнего полувека, Александру Солженицыну, удалось найти взаимопонимание с путинской властью в начале 2000-х, то представить себе хоть какой бы то ни было её контакт с Андреем Сахаровым абсолютно невозможно. Правозащитная деятельность в стране несовместима, даже враждебна советским порядкам и традициям, которые почти полностью воспроизведены в современной России.

Будет ли ещё у России шанс на реформы? Неизвестно

Я полагаю, что эволюция, которую, несомненно, прошел Сахаров, начиная с 1960-х годов, от преданного советской власти специалиста до прямого её противника, была сродни эволюции многих тысяч людей. Степень осознания того, какова истинная природа и происхождение советской власти, в чем её суть и в чём причины её неприятия, могли быть у разных людей разными. Но, думаю, иллюзии у думающей части населения должны были бы рассеяться полностью уже к концу 1960-х или даже раньше.

Разочарование и неверие в коммунистические догматы, казалось бы, можно преодолеть с помощью конвергенций и компромиссов, но более пристальный взгляд приводил думающих к такому выводу: истинное и непреодолимое неприятие советской власти заключается вовсе не в её идеологии или в её экономической политике, а в самой структуре, в её бесчеловечной практике, присущей с самого её ленинского, а потом сталинского начала. Эта власть и задумана была как полицейская, как власть над умами людей и их жизнями, как власть, для которой ценность человеческой личности самой по себе – нулевая. Поэтому защита прав личности в такой стране по своей сути есть антигосударственная деятельность.

К сожалению, это фундаментальное обстоятельство, несмотря на его очевидность, до сих пор плохо усвоено большинством россиян. До сих пор слезливые сожаления о прошлом звучат из уст не только ретроградной, но и либеральной публики, иногда вместе со снисходительными суждениями о тогдашних оппонентах и их роли, о диссидентах, о Сахарове. Именно поэтому попытка реформировать страну в 1980–1990-е годы не могла окончиться удачно. Среди либералов и организаторов сопротивления путчу не было достаточного понимания того, что именно является целью перемен: только смена идеологии и вытекающее из этого разрешение частной собственности или (что несравненно более важно) ликвидация системной кагэбэшной полицейщины? Последняя совместима с любой идеологией и любой экономической системой, как мы теперь понимаем.

Трагедией было отсутствие Андрея Дмитриевича среди нас в 1991-м, 1993-м, 1999-м, 2014-м, в переломные годы российской истории. Достаточно вспомнить идею Сахарова об отмене 6-й статьи Конституции СССР, статьи о руководящей роли партии, идею, сплотившую многомиллионные протесты конца 1980-х и подготовившую последующие события августа 1991-го, до которых Андрей Дмитриевич, увы, не дожил. При этом надо понимать: Старая площадь и Лубянка всегда существовали вместе (хотя и не любили друг друга), и интернировать первую (что и было сделано в августе), даже свалить на землю символ второй, означало сделать лишь небольшую часть "реформирования".

Трудно сказать, помогло ли бы нам в 1990-х политическое чутье Сахарова, который как будто отстранялся от фигур и Михаила Горбачёва, и Бориса Ельцина. Но уверен, что Сахаров бы резко протестовал против кандидата в президенты из числа сотрудников известной организации, отправившей его в горьковскую ссылку, потому что знал: "бывших сотрудников" не бывает.
Перманентное оформление всесилия силовых структур, которые, не скрываясь, управляют государством от имени президента, показывает, что у общества нет средств защиты от полицейщины: фиктивные выборы, лжеполитические партии, псевдообщественные комитеты – лишь хорошо знакомая советская бутафория. Отличие внешнего облика сегодняшней России от облика стран демократического мира и стран, пытающихся к этому миру приблизиться, лишь увеличивается. Будет ли ещё у России шанс на реформы? Неизвестно...

Анатолий Вершик – петербургский математик

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG