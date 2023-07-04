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Цитаты Свободы

"Голодные тролли". Рунет о роспуске пригожинских медиа

Эхо провалившегося мятежа: государственные СМИ наперебой рассказывают, сколько денег бюджет закачал в пригожинские компании, а сам Пригожин распускает свой медиахолдинг "Патриот".

Кроме официальных СМИ у Пригожина была и знаменитая фабрика троллей. Строго говоря, судьба закрываемых изданий и фабрики это не одно и то же, но в социальных сетях не видят большой разницы.

Александр Невзоров:

Опомнились. Все, что напоминает о профнепригожине и его дрессированных зэках, выкорчевывается и истребляется.
В питере и москве торопливо сносят вывески, срывают постеры, закрывают вербовочные центры и опечатывают пафосные W-дворцы.
Разгромлена и запрещена огромная «фабрика троллей» -ФАН, штамповавшая пропаганду «русского мира».
Отрезаны даже те «груди» повара, которыми он питал дивизии орков МО РФ( фабрики-кухни).
Все соревнуются в бредовом запретительстве и «искоренении» пригожинщины.
Выслуживаются и те, кто никакого отношения к зэкам и чвк никогда не имел, а о мятежах даже не помышлял.

Филармонии, театры и концертные залы спешно удаляют из репертуаров все оперы Рихарда Вагнера, а футбольные клубы рвут давно закончившиеся контракты с Вагнером Лавом.
Путейцам РЖД настоятельно не рекомендовано использовать кувалды при ремонтных работах.

Майкл Наки:

Еще вчера Путин благодарил «Вагнер» за оккупацию Бахмута. А уже сегодня по федеральным каналам рассказывают, что Пригожин и его наемники никогда и не были эффективными. Вагнер-центр закрыт, медиагруппа «патриот» прекратила свою деятельность. Минобороны разорвало контракты с «Конкордом». «Вагнер» пытаются вымарать из истории те, кто еще недавно рассказывал, как велики их заслуги.

Наступит день и ровно также по Первому каналу расскажут о злодействах Путина. Маргарита Симоньян обличит Шойгу, а Владимир Соловьев будет клясться, что всегда действовал против власти. Сейчас, на примере Пригожина и группы «Вагнер» можно увидеть, как такое переобувание происходит в одну секунду. Только вот у зрителей этих каналов всё больше вопросов – как так быстро изменились государственные оценки, и не врут ли им во всём остальном.

Максим Гардус:

Провальный путч Пригожина сделал огромный вклад в борьбу с дезинформацией)
- Издания "Невские новости" и "Экономика сегодня", входящие в медиахолдинг "Патриот" Евгения Пригожина, владеющего также частной военной компанией (ЧВК) "Вагнер", прекращают работу.
- Закрывается и интернет-издание "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН), также входящее в этот медиахолдинг.
- по данным сервиса Роскомнадзора, для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете, доступ к сайтам "Невских новостей", РИА ФАН, а также изданий "Политика сегодня" и "Экономика сегодня" был ограничен на территории России. При этом основания для блокировки не указаны.
- The Bell писал, что холдингу ищут нового владельца и называл при этом имя друга президента РФ Владимира Путина Юрия Ковальчука.
Тролли и пропагандисты сидят голодные)

Борис Якеменко:

Придите, братие, последнее целование дадим.

А как же борьба за справедливость?

Да какая может быть натощак борьба за справедливость?

Ксения Собчак:

И вот так по щелчку рухнула огромная империя.

Константин Крылов:

Сейчас многие (в основном журналисты – больше это особо никому не интересно) обсуждают крушение медиа-империи Пригожина. По анонимным и не очень телеграм-каналам разлетаются пересказы планерок с участием самого "Конкорд-мена", который якобы говорит, что надо уничтожить все следы пребывания в интернете и ругается при сотрудниках (возможно даже ногами матом). Sic transit gloria mundi как говорится. А ведь когда-то говорили, что это супер медиа-ресурс, который в перспективе может определять повестку и влиять на массы. И... судя по всему никого это особо не огорчило. Нет миллионов возмущенных читателей, которые не могли начать день без кофе и пары новостей на РИА ФАН.
И тут мне вспомнилась еще одна медиа-империя, которая взлетела в середине 2010-х, которая тоже должна была определять повестку и влиять на массы. Империя имени Арам Ашотыча Габрелянова Life. О котором, вероятно, сейчас вспомнят, опять же, разве что журналисты, которые в 2013-2018 попали под каток этого гениального медиа-менеджера, который по его собственному утверждению единственный смог построить свою медиа-корпорацию с нуля.
В частности в ней заволокло телеканал 100ТВ (превратившийся в Lifе78), на котором я тогда работал. Меня даже звали туда работать (благо у меня нашлось более достойное предложение о работе). Но пару недель я наблюдал как эти странные люди суетятся. Сначала они кричали что надо делать короткие включения с места происшествия (24/7) не особо понимая, где будут браться эти происшествия, потом они рассылали по внутренним чатам ссылки на мегасюжеты Sky-news на 20 минут почти без закадрового текста и говорили, что будут делать так. А уже через несколько дней концепция менялась на то, что надо делать полутораминутные сюжеты, снятые с селфи-палок (еще один реликт середины 10-х годов).
К чему я это все? К тому что мы увидим еще не одну грандиозную "медиа-империю", в которую будут заливать деньги как бензин в КАМАЗ. Еще не одно такое начинание будет грозить зохавать медиа-пространство и влиять на массы. Они будут большими и страшными, но в итоге рассыпятся в пыль и уже через пару лет мало кто будет помнить об их былой "славе".

Сергей Жаворонков:

Вообще, философски, удивительно. Пригожин сумел создать довольно качественную банду - даже Гиркин, пока с ним не поругался, называл ее "самым боеспособным подразделением". Насколько можно понять, сочетанием трех вещей: 1) высокими зарплатами, отсутствием кидалова но и жестокими наказаниями 2) делегированием полномочий профессионалам 3) умелым выполнением роли "отца солдатам", похлопыванием по плечу и т.п. Но пригожинское РИА ФАН даже по меркам путинских СМИ было откровенной помойкой. Интересно, почему? Не хватало времени лично следить?

Василий Аленин:

Слушайте, постройтесь буквой Z, и таким строем двиньте из Питера на Москву, к администрации Путина на Старой площади. Чтобы стать там на колени, развернув плакаты: «Хотим воевать в интернете!», «Ты победил, маршал Шойгу!», «Мы всегда были с президентом!», «Хотим, чтобы нас целовали так же, как в Дербенте!»
У вагнеровцев поход на Москву не получился, теперь вы, лахтинские тролли, попробуйте. Дорога, в общем, открыта, мешать никто не будет. Начинайте своё «путешествие из Петербурга в Москву».

Виктор Шендерович:

В связи с официальным роспуском пригожинской фабрики троллей нахожусь в некоторой растерянности и печали. Теперь, значит, всякий, кто гадит мне в Фейсбуке или в телефон, делает это не по работе, а от чистого сердца?
Какой ужас.
А какая была насыщенная жизнь! Один чувак звонил и прямо так и представлялся: это мы, ваши подоночки. И ржал в трубку вместе с товарищем по работе...
Около сорока номеров у меня было записано этой фабрики троллей. Лет десять-двенадцать назад я ещё собирал эти номера и время от времени писал заявления в МВД...
Потом перестал. После того, как получил официальный ответ от г-на Колокольцева о том, что во фразе "сейчас чу--к добьем и за вас, ж--ов, возьмёмся" нет состава преступления...
Мисюсь, сукин сын, где ты?
На кого пойдешь работать теперь?
Впрочем, рынок подонков на подъёме, работодатель найдется.

Александр Кынев:

Мой совет: одним не слишком радоваться, другим не слишком переживать. Тролли никуда не денутся. Раз есть потребность в троллях у пропаганды, тролли будут. Сменится собственник, сменится структура, но оно всё с нами будет. Условно говоря, вместо троллевого макдональдса будет троллевая "нагадил и точка". Наверняка могут поменяться жертвы троллинга и сетевых атак: у разных собственников могут быть разные личные враги и разные приоритеты.

Маргарита Симоньян:

Коллектив, не обижайте коллег из распущенного медиахолдинга, плз. Если ищут у нас работу и толковые - берите. Надо поддержать людей. Они-то тут при чем.

Илья Шепелин:

Фабрика троллей Пригожина теперь троллит самого шеф-тролля Пригожина))

“Агентство” сообщает, с мая около 13 тысяч пригожинских ботов в VK стали строчить негативные комментария про Пригожина

Эти боты раньше «очевидно, работали на Пригожина, но теперь, очевидно, на него не работают, потому что четко и скоординировано пишут комментарии против него», – заметил проект «Ловушка повара», который с конца 2019 года отслеживает активность примерно 127 тысяч ботов в VK

Так проходит слава мирская(

Что дальше?
Симоньян обгадит «Россию-матушку»?
Соловьев укусит Путина за жёпу?
Пригожин нападет на Пыпу?.. А, стоп, вот это уже было!

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