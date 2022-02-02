"Голос": 10-11 млн россиян лишены права избираться на выборах

Не менее 10-11 миллионов человек, или более 10 процентов российских избирателей, лишены пассивного избирательного права — права быть избранным на выборах разного уровня. Это следует из доклада движения в защиту прав избирателей "Голос", объявленного в России "иностранным агентом". Документ есть у "Новой газеты".

Как отметили исследователи, в предыдущем докладе, который был подготовлен в июне прошлого года накануне предстоящих выборов в Госдуму, число лишенных пассивного избирательного права в России составляло 9 миллионов.

В новом докладе "Голос" увеличил свою оценку так называемых лишенцев. В движении пояснили, что первоначально не учли россиян, лишенных пассивного избирательного права из-за владения иностранными финансовыми инструментами или счетами в зарубежных банках. По оценкам "Голоса", это - полтора миллиона человек.

Кроме того, в первом докладе правозащитников не были учтены около 60 тысяч человек, приговоренных к лишению свободы и порядка 100–300 тысяч человек, которые участвовали в акциях в поддержку Алексея Навального и которых из-за этого власти могут объявить причастными к деятельности запрещенных организаций.

Доклад, подготовленный "Голосом" в прошлом году, вызвал негативную реакцию в Центральной избирательной комиссии России. В сентябре глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что подготовлен доклад, "который вдребезги разбивает" оценку "Голоса". В декабре на встрече с президентом России Владимиром Путиным Памфилова оценила число россиян, лишенных пассивного избирательного права, в один миллион 650 тысяч .

Правозащитники отмечают, что официального доклада, о котором говорила глава ЦИК, так и не появилось.