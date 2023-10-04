"Голос" выявил "аномальные" голоса на выборах в регионах

"Аномальные" голоса и возможные фальсификации выявлены в нескольких регионах, где в сентябре прошли выборы. Об этом сообщил активист ассоциации "Голос" Роман Удот.

Для выявления "аномальных" голосов эксперты использовали математическую модель Кислинга-Шпилькина, которая анализирует отношение набранных голосов кандидатами или партиями в зависимости от явки. Такой метод позволяет определить масштаб возможных фальсификаций на выборах – в частности, оценить аномальную явку, которая сыграла на руку кандидату от власти.

Наибольший масштаб "аномальных" голосов выявлен на выборах глав Кемеровской области, Якутии, Омской, Воронежской и Орловской областей.

Анализ аномальной явки проводился и раньше: например, во время голосования по поправкам в Конституцию эксперты выяснили, что с непропорциональным ростом явки резко увеличивалось количество голосов "за" поправки.