Голоса ГУЛАГа. Истории людей, переживших репрессии. Часть 3

Отца 11-летней Дины Тумаревой расстреляли за измену Родине, а её с мамой арестовали и отправили в Сибирь, но ей удалось избежать лагерей. А Грициан Васьков все детство провел в ГУЛАГе вместе с отцом, который там работал и эту систему придумал.
История сталинских репрессий словами очевидцев.
В подкасте использованы фрагменты документальных фильмов “Это пытка врать” и “Его работа такая же как и моя”, снятые сотрудниками Студии визуальной антропологии Музея истории ГУЛАГа. Полные версии этих и других фильмов можно посмотреть на сайте проекта “Мой Гулаг”.
Подкаст "Это решили запретить" о цензуре в России, который выпускает “Международный Мемориал” (внесён Минюстом в реест иноагентов)
История сталинских репрессий словами очевидцев.
В подкасте использованы фрагменты документальных фильмов “Это пытка врать” и “Его работа такая же как и моя”, снятые сотрудниками Студии визуальной антропологии Музея истории ГУЛАГа. Полные версии этих и других фильмов можно посмотреть на сайте проекта “Мой Гулаг”.
Подкаст "Это решили запретить" о цензуре в России, который выпускает “Международный Мемориал” (внесён Минюстом в реест иноагентов)