Голоса ГУЛАГа. Истории людей, переживших репрессии. Часть 3

Отца 11-летней Дины Тумаревой расстреляли за измену Родине, а её с мамой арестовали и отправили в Сибирь, но ей удалось избежать лагерей. А Грициан Васьков все детство провел в ГУЛАГе вместе с отцом, который там работал и эту систему придумал.