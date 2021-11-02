Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Человек имеет право. Подкаст
Подписаться
Человек имеет право. Подкаст

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Голоса ГУЛАГа. Истории людей, переживших репрессии. Часть 3

Голоса ГУЛАГа. Истории людей, переживших репрессии. Часть 3
Embed
Голоса ГУЛАГа. Истории людей, переживших репрессии. Часть 3

No media source currently available

0:00 0:31:37 0:00
Скачать медиафайл

Отца 11-летней Дины Тумаревой расстреляли за измену Родине, а её с мамой арестовали и отправили в Сибирь, но ей удалось избежать лагерей. А Грициан Васьков все детство провел в ГУЛАГе вместе с отцом, который там работал и эту систему придумал.

Отца 11-летней Дины Тумаревой расстреляли за измену Родине, а её с мамой арестовали и отправили в Сибирь, но ей удалось избежать лагерей. А Грициан Васьков все детство провел в ГУЛАГе вместе с отцом, который там работал и эту систему придумал.

История сталинских репрессий словами очевидцев.

В подкасте использованы фрагменты документальных фильмов “Это пытка врать” и “Его работа такая же как и моя”, снятые сотрудниками Студии визуальной антропологии Музея истории ГУЛАГа. Полные версии этих и других фильмов можно посмотреть на сайте проекта “Мой Гулаг”.

Подкаст "Это решили запретить" о цензуре в России, который выпускает “Международный Мемориал” (внесён Минюстом в реест иноагентов)


Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG