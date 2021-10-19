Голоса ГУЛАГа. Истории людей, переживших советские репрессии

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Он вышел на пенсию в звании майора КГБ и только тогда узнал, что чекисты расстреляли его отца, как врага народа. Ее удочерили политзаключенные, которых через год после освобождения снова арестовали за антисоветскую агитацию. История сталинских репрессий словами детей ГУЛАГА.



В подкасте использованы фрагменты документальных фильмов “Документы были забрызганы кровью” и “Просто говорить правду”, снятые сотрудниками Студии визуальной антропологии Музея истории ГУЛАГа. Полные версии фильмов можно посмотреть на сайте проекта “Мой Гулаг”.

