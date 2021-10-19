Он вышел на пенсию в звании майора КГБ и только тогда узнал, что чекисты расстреляли его отца, как врага народа. Ее удочерили политзаключенные, которых через год после освобождения снова арестовали за антисоветскую агитацию. История сталинских репрессий словами детей ГУЛАГА.
В подкасте использованы фрагменты документальных фильмов “Документы были забрызганы кровью” и “Просто говорить правду”, снятые сотрудниками Студии визуальной антропологии Музея истории ГУЛАГа. Полные версии фильмов можно посмотреть на сайте проекта “Мой Гулаг”.
Голоса ГУЛАГа. Истории людей, переживших советские репрессии
Он вышел на пенсию в звании майора КГБ и только тогда узнал, что чекисты расстреляли его отца, как врага народа. Ее удочерили политзаключенные, которых через год после освобождения снова арестовали за антисоветскую агитацию. История сталинских репрессий словами детей ГУЛАГА.
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