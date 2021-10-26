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Голоса ГУЛАГа. Истории людей, переживших репрессии. Часть 2

Голоса ГУЛАГа. Истории людей, переживших репрессии. Часть 2
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Голоса ГУЛАГа. Истории людей, переживших репрессии. Часть 2

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Она работала школьной учительницей в деревне. Её арестовали по доносу. Она провела больше 8 лет в исправительно-трудовых лагерях, несколько раз тяжело заболев. Ему не повезло дважды: сначала он попал в трудовой лагерь в Германии, потом - на семь лет в советский Вятлаг.

Она работала школьной учительницей в деревне. Её арестовали по доносу. Она провела больше 8 лет в исправительно-трудовых лагерях, несколько раз тяжело заболев. Ему не повезло дважды: сначала он попал в трудовой лагерь в Германии, потом - на семь лет в советский Вятлаг.

История сталинских репрессий словами людей, побывавших в ГУЛАГе.

В подкасте использованы фрагменты документальных фильмов ”Не убила, не украла, ничего не сделала” и “А следователь врал, что будет суд”, снятые сотрудниками Студии визуальной антропологии Музея истории ГУЛАГа. Полные версии фильмов можно посмотреть на сайте проекта “Мой Гулаг”.

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