Голоса ГУЛАГа. Истории людей, переживших репрессии. Часть 2

Она работала школьной учительницей в деревне. Её арестовали по доносу. Она провела больше 8 лет в исправительно-трудовых лагерях, несколько раз тяжело заболев. Ему не повезло дважды: сначала он попал в трудовой лагерь в Германии, потом - на семь лет в советский Вятлаг.