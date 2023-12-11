Голосование в марте пройдёт и на оккупированных территориях

Голосование на выборах президента России в марте 2024 года пройдёт также на оккупированных территориях Украины, об аннексии которых ранее объявили российские власти. Решение об этом приняла в понедельник российская Центральная избирательная комиссия.

Как сообщает ЦИК, она провела консультации по вопросу о возможности проведения выборов на территории четырёх регионов, где введено военное положение". Речь идёт о Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях (в российской официальной терминологии - "ДНР" и "ЛНР"). Утверждается, что представители Минобороны, ФСБ и российских властей регионов высказались за проведение голосования.

На этих территориях в сентябре уже проходило голосование на выборах в местные органы власти. Сформированные Россией избирательные комиссии отчитывались о высокой явке.

При этом на этих территориях продолжаются активные боевые действия. Ни одна из четырёх областей полностью не находится под контролем России. В частности, под контролем Украины два областных центра - Херсон и Запорожье.

Ранее были приняты поправки в законодательство, разрешающие проводить голосование в условиях военного положения.

В аннексированных Крыму и Севастополе военное положение не введено, там уже проводилось голосование на выборах президента России - в 2018 году. Голосование в этих регионах не было признано легитимным странами Запада.

Ранее Центризбирком принял решение, что в трёх российских регионах, граничащих с Украиной, возможно проведение голосования на придомовых территориях, то есть вне избирательных участков. Ранее сообщалось, что эта практика может быть применена и на оккупированных территориях.

Выборы президента России официально назначены на 17 марта, однако голосование пройдёт в три дня - с 15 по 17. Президент Владимир Путин уже заявил, что будет баллотироваться на пятый срок. ЦИК получил уведомление о проведении собрания группы избирателей в поддержку Путина, оно пройдёт 16 декабря в Москве. Путин пойдёт на выборы как самовыдвиженец.