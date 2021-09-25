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«Голосование в России - это как выборы в концлагере» | Грани времени с Мумином Шакировым

«Голосование в России - это как выборы в концлагере» | Грани времени с Мумином Шакировым
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«Голосование в России - это как выборы в концлагере» | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Полиция ходит по домам и возбуждает административные дела против активистов, вышедших опротестовывать результаты выборов • Как «электоральным султанатам» удается показать аномальные результаты «Единой России» и кандидатов от власти? • Выборы или спецоперация? Усилятся ли репрессии после «выборов»?

• Московская полиция ходит по домам и возбуждает административные дела против активистов, вышедших опротестовывать результаты выборов в Москве. Кандидаты от «Умного голосования» Алексея Навального победили на избирательных участках в столице, но проиграли на экране компьютеров. Оппозиция требуют отменить результаты голосования, обвиняя организаторов в фальсификациях
• Как «электоральным султанатам» в России удается демонстрировать аномальные результаты по явке и рейтингам «Единой России» и кандидатов от власти на выборах всех уровней?
• Выборы или спецоперация? Усилятся ли репрессии после «выборов» в Госдуму? Как сменится власть в России? Владимир Путин – навсегда или до 2036 года? Есть ли опасность агрессии со стороны Москвы против Украины и аншлюса Беларуси? Почему Алексей Навальный не политик, а талантливый блогер и расследователь?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с экономистом и старшим научным сотрудником Центра политики безопасности (Вашингтон) Андреем Илларионовым, с заместителем главного редактора газеты «Черновик» (Дагестан) Магомед Магомедовым и публицистом Леонидом Радзиховским.

Репортажи Ивана Воронина и Артема Радыгина.
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