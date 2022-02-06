Голосование за талисман Новосибирска остановлено: побеждал орангутан  

Мэрия Новосибирска остановила электронное голосование по выбору талисмана города за сутки до окончания процедуры, поскольку на первом месте оказался орангутан.

Голосование за талисман власти Новосибирска объявили в середине января, предложив жителям выбрать между пятью обитателями местного зоопарка: амурским тигром Максом, снежным барсом Саяном, белым медвежонком Шилкой, манулом Айшой и орангутаном Бату.

Отмечается, что первое время впереди шли снежный барс и манул, однако затем новосибирский оппозиционный политик Сергей Бойко, которого поддерживала команда Навального, и который, в итоге, был вынужден уехать из России, призвал своих сторонников, независимых депутатов, а также журналистов голосовать за орангутана - и тот вырвался вперёд, набрав почти сорок процентов голосов.

После этого руководство новосибирского зоопарка попросило мэрию остановить голосование, назвав его "фарсом" с "политической окраской", который "организовали люди".

Издание "Тайга.инфо" сообщает, что "судьбой талисмана всерьёз озаботились в администрации президента", и что в мэрию Новосибирска поступила "настоятельная просьба" из аппарата сибирского полпреда не допустить орангутана до победы. Одновременно с этим телеграм-канал "Борус" зафиксировал накрутку голосов за снежного барса.