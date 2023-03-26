Гондурас объявил о разрыве с Тайванем и установлении дипотношений с КНР

Центральноамериканское государство Гондурас в субботу объявило о разрыве дипломатических отношений с Тайванем и намерении установить их с Китайской народной республикой.

Власти КНР утром в воскресенье заявили о том, что дипотношения с Гондурасом уже установлены.

В заявлении МИД Гондураса говорится, что страна считает Тайвань неотъемлемой частью Китая, а власти КНР единственным легитимным правительством в Китае. Это необходимая формулировка для установления отношений с Пекином.

До последнего времени Гондурас был одной из немногих стран мира, которые признавали Тайвань в качестве Китайской Республики - легитимного правительства Китая - и, соответственно, не имели дипотношений с КНР. Администрация президента Сиомары Кастро, однако, заявила о смене политики. Глава МИД Гондураса на этой неделе посетил Пекин, разрыв отношений с Тайванем был ожидаемым.

Глава МИД Тайваня Джозеф Ву заявил, что Гондурас ради сохранения отношений требовал от Тайбэя 2,5 миллиардов долларов в качестве экономической помощи. Тайвань отказался.

После разрыва с Гондурасом Тайвань, который по-прежнему официально называет себя Китайской Республикой, поддерживает дипотношения только с 13 странами. Со многими государствами, в том числе США и странами ЕС он, однако, поддерживает тесные связи без формального признания. В последние годы США всё чаще заявляют о своей поддержке Тайваня и о том, что КНР не должна нарушать статус-кво. В ближайшее время президент Тайваня Цай Инвэнь должна отправиться в поездку, в ходе которой посетит Белиз и Гватемалу, сохраняющие дипотношения с Тайбэем, а также США.