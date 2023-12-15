"Гонит, как Хлестаков". Соцсети о прямой линии Владимира Путина

Владимир Путин провел большую итоговую пресс-конференцию, которую в этом году решили совместить с "прямой линией". Эти традиционные декабрьские мероприятия не проводились с начала войны в Украине.

Прямая линия традиционно стала для многих россиян способом добиться ремонта водопровода в доме или покраски стен в подъезде, а для Путина - выступить с отрепетированными шутками.

Иван Яковина

У Путина просят газификацию, льготные авиаперелеты, кардиоцентры, повышение пенсий, переселение на юг Коми, дорогу в Краснодар и много чего еще...

Хочется крикнуть им: "Вы, что, совсем умом тронулись? Все российские деньги идут на захват Авдеевки и Марьинки. И пока Путин у власти, они только туда и будут направляться. Ничего вы не получите, даже не мечтайте".

Журналисты в основном благодарили президента, а если и задавали вопросы, то максимально беззубые.

Иван Яковина

В этой прямой линии меня больше всего поразил тупейший, напрочь лишенный смысла вопрос корреспондента французского телевидения. Он буквально спросил: "Вы собираетесь встретиться с Макроном?".

Путин ответил: "Может быть".

Всё.

Екатерина Котрикадзе

Вопросы журналистов выглядели вот так: "Мы знаем, Владимир Владимирович, что как Вы скажете - так и будет. Как будет?"

Кремлевский летописец Андрей Колесников из Ъ пытался, кажется, задать вопрос о чем-то важном, но то ли испугался, то ли запутался, то ли не собирался вовсе. В любом случае не смог. Тоска.

Рустем Адагамов

Четырехчасовую пресс-конференцию Путина закончил вопрос главного придворного журналиста Андрея Колесникова. Он хоть и слывет enfant terrible в кремлевском пуле, позволяя себе разное, недопустимое для других журналистов, но здесь он просто дал возможность Путину завершить свое выступление на высокой ноте. Он бы мог спросить, когда Путин собирается закончить войну, когда перестанет посылать на убой десятки тысяч россиян, когда отстанет от Украины, но нет, он выбрал другое. Ни один из присутствующих в зале российских и западных журналистов не задал такого вопроса. Ни один.

Тем временем на экранах за спиной у Путина появлялись вопросы, присланные населением по СМС.

Другие блогеры заподозрили, что все это срежиссировано заранее.

Владимир Гуриев

Я свечку не держал и ничего об этом не знаю, но почти уверен, что «острые вопросы», которые появляются на экране во время прямой линии и которые вы все репостите, помещены туда специально и только для того, чтобы вы их репостили, чтобы те, кто отвечает за, так сказать, engagement в социальных сетях могли получше отчитаться и побыстрее закрыть свои ипотеки, если ещё не.

Игорь Димитриев

Когда я работал в ТВ, ну и потом когда, случалось, был в политике на подхвате, очень любил прямые линии. Путину конечно не делал прямую линию. Но вот Захарченко в Донецке было. Представьте, у вас война, обстрелы, рухнувшая социалка. А руководитель выходит и разговаривает с народом, отвечает на самые злые вопросы. Народ выпускает пар и хорошо.



Не удивляйтесь тому, что на прямой линии острые вопросы. Это показатель высокого уровня организаторов. Значит, они понимают зачем прямая линия нужна.

Михаил Красулин

Все сообщения в на мониторы в рамках "прямой линии Путина", проходят обязательную пре-модерацию.



Поэтому, все, что выведено на экраны и попадает в качестве мема в сообщения ТГ- каналов и СМИ - расчитано на вирусность и повышение внимания к мероприятию.



Телезритель не заметит этих провокационных вопросов и сообщений на своём тв-экране, а для привлечения не-телезрителя - очень безопасный формат.

Газета The Moscow Times поговорила с человеком, знающим "внутреннюю кухню" пресс-конференции, и тот подтвердил, что критические вопросы выводятся на экраны после предварительного отбора и предназначены специально для того, чтобы создать видимость "свободы слова". Вопросы с экранов охотно цитировали в том числе пропагандисты, что косвенно подтверждает эти слова.

Александр Дугин

Как же правильно, что на табло во время прямой линии Путина вспыхивали самые разные - даже радикальные и ироничные - вопросы… Власть в России не боится ничего, открыта к диалогу. Но в вопросах мы видим иное общество - русское, патриотическое, настоящее. Складывается, что наконец-то дамба либеральной цензуры прорвана на самом верху. Раньше микрогруппа русофобов режиссировала до нюансов любые мероприятия с Президентом, порождая истошно ложное ощущение, что российское общество состоит из тупых лоялистов и смелых либеральных оппозиционеров. Сейчас само синее табло за Путиным и по стенам показывает совершенно иное состояние русского общества - это патриотичный, знающий себе цену, ироничный, заботливый, подчас негодующий, но совершенно сознательный и уверенный в себе и в главе государства Русский Народ.

По-настоящему болезненные для власти вопросы - например, протесты жен мобилизованных - на прямой линии не обсуждались, жалуются авторы этих вопросов на канале для протестующих родственников "Путь домой".

Аббас Галлямов

Активистка движения жён мобилизованных Андреева прокомментировала тот факт, что на прямой линии их проблема не поднималась:

«Сейчас у многих девочек окончательно спадут розовые очки. Они падают, разбиваются... Сейчас они отрыдаются, и мы начнем дальше действовать. У нас вариантов нет, у нас за спинами только наши мобилизованные. Рубеж, который ждали – что президент что-то скажет, пройден. Очевидно, что нас намеренно замалчивают. Это саботаж от власти. Значит, надеемся только на себя».

От себя добавлю, что у Кремля была прекрасная возможность обыграть тему в выгодном для себя ключе. Если бы женщинам дали слово, а Путин бы их выслушал и согласился, что их жалобы справедливы, если бы он дал поручение Минобороны запустить процесс замены мобилизованных контрактниками, то он бы очень сильно выиграл в общественном мнении. В конце концов, он же сам сказал, что желающие поехать на фронт буквально стоят в очередях. Непонятно, зачем держать на фронте тех, кто хочет домой, если у тебя стоят очереди из тех, кто хочет из дома на фронт.

Отказ совершить в высшей степени логичную замену одних на других можно объяснить двумя способами: либо никаких добровольцев на самом деле нет, либо генералам попросту лень заниматься обучением новичков и они предпочитают держать на фронте тех, кто уже хоть как-то пристрелялся. Если верно второе, то получается, что Кремль боится напрягать генералов даже в интересах президентской кампании.

Говорящая история.

Кирилл Шулика

Кстати, Путин сказал, что численность группировки России в зоне СВО составляет 617 тысяч человек. Кроме того, мобилизованных там 244 тысячи. 41 тысяча уволена по возрасту или ранению.

Вопрос о ротации мобилизованных или их увольнении на "прямой линии" не поднимался. Что вполне ожидаемо. Вместо этого говорили о социальных гарантиях.

Дмитрий Гудков

Что такое 322 тысячи человек, в большинстве своем молодых мужчин? Не буду говорить про будущую демографическую яму, вдов, сирот – все понятно.

Просто сравнение. Это ядерный удар по Грозному или Смоленску – там как раз живет чуть более 300 тысяч человек.

Полностью уничтоженный город.

Ах, как же у нас выросли надои!

Заодно Путин в очередной раз признал, что ЧВК в России запрещены, но государство охотно пользовалось их услугами.

Михаил Ходорковский

ЧВКшник задает Путину вопрос: почему ему не выдают удостоверение ветерана боевых действий?

Путин: Тут есть проблема. Дело в том, что ЧВК в России запрещены законодательством. А выплаты там были наличными. Я все это знаю, потому что у меня там знакомые и их дети служили.

Что?! Гарант Конституции и соблюдения законов заявил, что ЧВК незаконны, но они существуют, воюют от имени государства, а он это прекрасно знает? Офигеть. Как в анекдоте:

- Мужчина, проснитесь, вы обделались.

- А я и не сплю.

О политических репрессиях на прямой линии упомянул только сам Путин, проговорившийся, что преследование оппозиционных деятелей стало в России обычным делом.

Кирилл Мартынов

Хорошее настроение диктатора развязывает язык. Путин комментирует приговор администратору телеграм-канала Александре Баязитовой, которой дали пять лет колонии за вымогательство. Он признается, что не знает ее ситуации, и задается вопросом: зачем на нее охотиться, она разве какой-то крупный деятель оппозиции, чтобы на нее охотиться? На крупных деятелей оппозиции охотиться нормально — таков сигнал диктатора для его придворных охотников.

Сергей Пархоменко

Говоря о деле журналистки Баязитовой, Путин вдруг восклицает: "Она что, крупный оппозиционный деятель, чтобы на нее охотиться?"

Поразительной силы "проговорка" Путина на этой его "прямой линии". Для меня это самое важное заявление там, потому что случилось непроизвольно, то есть оно представляет собой редчайший момент искренности в многочасовой речи лживого и лицемерного фараона.

А на оппозиционных деятелей он именно охотится со всей своей сворой. И вот сейчас, судя по тому, как проговорился, думает о том, куда и как ему удалось загнать Навального, о котором уже 9 дней нет никакой информации.

Михаил Фишман

Жанр явления царя народу предполагает проявление им милосердия и доброты. Так появился “кейс Баязитовой”, который официально разрешено использовать в петициях вождю. Про Баязитову Путину говорили на СПЧ, за нее заступаются депутаты и пропаганда. Кейс Баязитовой теперь символизирует карательный уклон системы, который должно выправить гуманное путинское государство. Баязитову приговорили к пяти годам, срок не людоедский, поэтому Путина спрашивают, не почему столько дали, а почему так много запросила прокуратура. Где у нас грань между наказанием вредителей и охотой на ведьм? Путин отвечает: “Ну, что за охота на ведьм? Что она такого сделала, чтобы на нее охотиться? Что, она крупный оппозиционный деятель что ли?” Кейс Баязитовой появился, потому что про Навального, Кара-Мурзу и Яшина спрашивать нельзя, но ответ все равно про Навального.

В остальном же итоговая пресс-конференция никаких сюрпризов не преподнесла, пишут в блогах.

Игорь Эйдман

Ничего не меняется, Путин использует всё те же маски и сегодня на кривой линии:

Обиженка, Невиноватая, Кашпировский Таксист, Гопник.

Конспирологи рассуждают о каких-то двойниках-тройниках Путина: "Удмурт", "Банкетный", "Говорун" и т.д. Всё это, конечно, чепуха. Путин выступает сам. Однако в своих выступлениях, в том числе и сегодня, он последовательно меняет несколько масок-образов.

1. Обиженка-брошенка

Нудный скулёж о том, как его обидел Запад, водил за нос, помотросил и бросил, отказал в уважении, не стал считаться.

2. Не виноватая я!

Попытки оправдаться за то, что начал войну. Это не я, "он сам пришёл", то есть враги первые начали, у нас не было другого выбора. Если бы мы не бомбили Киев, Запад заставил бы нас вступать в однополые браки и молиться гендерно-нейтральному богу.

3. Кашпировский

У вас всё хорошо, экономика в порядке, финансы тоже, (спец)операция идёт по плану, вы расслаблены, вам не больно, не страшно, не горько, вы не видите окровленный скальпель у горла. Путин пытается работать Кашпировским, внушая россиянам, которым делают лоботомию без наркоза, что им не больно.

4. Таксист

Бессвязный трёп тупого и малограмотного таксиста, пытающегося произвести впечатление на пассажиров: "за историю" и "за политику". Ленин по заданию автро-венгров создал Украину, за это мы его выпотрошили и положили в Мавзолей. Потом нацисты в биолаборатории ЦРУ создали боевого Зеленского, который 8 лет домбил Бомбас. Ну что-то в этом роде.

5. Гопник

От обиженного скулёжа и оправданий переходит к попыткам наезжать, хамить и шантажировать. Дяденька дай рубль, а то в морду плюну, у меня сифилис. Так он пытается запугивать Запад и весь мир ядерной войной.

Максим Дбар

В Британии есть замечательный сериал Citizen Khan. Там главный герой, когда врет, начинает покашливать. Только эта аналогия помогает мне смотреть эту чертову бессмысленную прямую линию (надо по работе).

Сергей Медведев

Поражает внимание мировой прессы к прямой линии Путина, да и вся лента ФБ забита реакциями. Журналисты и блогеры ведут комментарий в режиме реального времени: сказал то, ответил это. Seriously? Вот этот пропагандистский балаган с кривляющимся существом, которое врет, как дышит, принимают за чистую монету и делают какие-то выводы и прогнозы? Сказал что, не будет мобилизации -- и правда не будет мобилизации? Сказал, что не запретят аборты -- и правда не запретят аборты? Ах да, он же всегда держит свое слово... Слово пацана.

Неужели никто не понимает, что именно это внимание к таким анти-событиям и воспроизводит феномен Путина, это надутое спесью ничтожество, которое вообразило себя властелином мира. Это вливает кровь в его машину симуляции, заводит ее на очередной цикл.

Гораздо интереснее и познавательнее было бы поставить камеры у клетки с обезьяной и комментировать в режиме реального времени: обезьяна почесалась. Обезьяна съела банан. Обезьяна повернулась жопой. И мировые СМИ разносили бы эти новости с пометкой "молния".

Михаил Шевелев

Удивительно литературный персонаж мы наблюдаем. С виду Шариков. А гонит, как Хлестаков. И верит в сказанное, как Манилов. Время от времени включает Раневскую, которая рассчитывает впарить имение по несуразной цене, но лохов не находится. Или прикидывается то Платоном Каратаевым, то дубом на встрече с князем. Хотя все окружающие знают о его причастности к схематозу вполне чичиковского масштаба. А вы спрашиваете, зачем нужна русская литература. Да вот за этим. Когда удавили социологию, историю, журналистику и политологию, она их всех заменяет.

Путин действительно держался уверенно, и в этом и есть основной посыл мероприятия, пишут политологи и журналисты.

Александр Кынев

Пока общее ощущение от прямой линии: спокойствие, умиротворенность, отсутствие агрессии и любой невротичности (полная антитеза публичным выступлениям Зеленского), миролюбие и благодушие. Это правильный и единственно возможный с точки зрения рацио предвыборный посыл: всё идёт нормально, нет причин радикально ничего менять, проблемы есть и мы их решаем. Обыватель в своей массе умеренный и если ощущение что всё нормально, то никогда перемены не поддержит. Поэтому ощущение что всё "нормально" для власти главное для сохранения контроля. Соответственно для оппонентов главное обратное, создать ощущение паники и неблагополучия. Что противники и пытаются делать, но чем дальше, тем более неудачно, так как вдали от среды всё больше уходят от реальных проблем в ими самыми выдуманные или как минимум сильно преувеличенными (и поэтому они перестали заходить, так как не соответствуют реальности: сами придумывают, сами верят, а потом удивляются, почему не работает).

Татьяна Становая

Странная прямая линия с точки зрения предвыборной логики. Путин регулярно со всеми спорит, оправдывает власть и называет серьезные проблемы "техническими сбоями". Это означает, что заискивать и замасливать народ Путин не собирается и не чувствует себя в политически уязвимом состоянии. Он верит, что народ с ним, поэтому и позволяет себе вести себя очень сдержанно, обещает мало, прям очень мало. Это тоже важно учитывать тем, кто постоянно пишет, что Путин ищет как бы ему найти что-то позитивное, победное и прочее, чтоб держать народ при себе. Нет у него такой проблемы.

Олег Пшеничный

Чуть подробней о последнем кхе-кхе:

Через 21 месяц трёхдневного блицкрига фюрер заявил, что у него на войне всё ОК, проблем нет, народа на убой вполне хватает, а цели остаются прежними.

Алхас Абгаджава

Гарант был полон оптимизма. Куда ни глянь, все у нас хорошо.

Ну и дал бы тогда порулить молодым, раз все так радужно, зачем опять тащиться, как раб, на галеры?

Владимир Пастухов

Единственный вопрос, на который общество получило реальный и однозначный ответ на «Прямой линии» - это вопрос об отношении Путина к выборам. Его этот вопрос не интересует. Он уже давно засчитал обществу «техническое поражение». Поэтому ни выкладываться, ни перетруждать себя он не будет. Его кампания будет унылой, без сюрпризов и головоломок. Оговорка по Фрейду насчет ведьм и оппозиции стала единственным аттракционном в четырехчасовом путешествии по "Парку советского периода». Те, кто купил билет на это шоу, сильно переплатили. Конечно, как всегда, была объявлена беспроигрышная лотерея, в которой по итогу никто не выигрывает. Но даже в ней он особо не усердствует, и так обещает, что сразу понятно: ничего не даст. Он не собирается даже имитировать электоральный процесс. Лишь нехотя соглашается «оптичить» несколько навязанных ему протокольных мероприятий (и будет торговаться по каждой позиции). Ему скучно, он с трудом выдавливает из себя эмоции. Путин и не собирается ВЫИГРЫВАТЬ выборы. Он собирается выслушать от подчиненных верноподданный отчет о том, как блестяще он их выиграл. Ведь он этого достоин…

Константин Калачев

Один из самых эффективных способов борьбы со стрессом — глубокий сон.

Что хорошо для человека, то пойдет и для общества.

Страна убаюкана до следующей «Прямой линии».

Если сегодня не прозвучал ваш вопрос Владимиру Путину, не переживайте.

У вас еще вся жизнь впереди!