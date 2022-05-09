Гонконг возглавил ставленник Пекина Джон Ли

В воскресенье главой администрации Гонконга — особого района КНР, автономия которого в последние годы во многом была свёрнута — стал начальник службы безопасности города Джон Ли. Он был единственным кандидатом и получил более 99% голосов коллегии выборщиков.

"Это свидетельствует о том, что власти усиливают деспотичный подход к Гонконгу. Теперь политикой управления городом станет национальная безопасность", — прокомментировал результаты голосования правозащитник и бывший депутат Гонконга Натан Лоу телеканалу CNN.

В Гонконге Ли руководил подавлением антиправительственных протестов и поддержал пекинский закон о национальной безопасности, серьёзно ограничивший автономию Гонконга.

Джон Ли более тридцати лет служил в полиции. В 2019 году, уже будучи министром безопасности Гонконга, он активно продвигал законопроект об экстрадиции. Законопроект позволил бы отправлять задержанных гонконгцев на материковый Китай. Местные жители решили, что таким образом Пекин посягает на автономию Гонконга. В городе прошли массовые протесты, подавлением которых командовал Джон Ли. Полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе протестов были задержаны более десяти тысяч человек, 40 процентов из них — студенты и школьники. Несмотря на действия полиции, Ли хвалил своих “смелых офицеров” и осуждал протестующих как “радикалов, сеющих террор”, — передаёт CNN.

В июне 2020 года Пекин ввёл в Гонконге закон о национальной безопасности, главным исполнителем которого стал Джон Ли. Закон, запрещающий сепаратизм, терроризм и сговор с иностранными силами, используется властями для преследования оппозиционных политиков, активистов и журналистов. Многие из них были арестованы или вынуждены бежать за границу.

В том же году США ввели против Джона Ли и других пропекинских политиков санкции за подрыв автономии города и демократических процессов, а также за участие в массовых арестах. Ли назвал санкции “неразумными” и “актом запугивания”.