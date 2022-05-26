Несколько российских провайдеров получили от Google уведомление о расторжении договора на обслуживание серверов, ускоряющих работу сервисов корпорации для конечных пользователей. Это значит, что у их клиентов может медленнее работать, например, YouTube. Об этом 26 мая сообщило РБК.

Речь идёт о малых интернет-провайдерах, следует из материала агентства, крупные уведомлений о прекращении работы ускоряющих серверов пока не получали. Кроме региональных российских провайдеров Google ещё отключил от ускорения загрузки операторов связи в Донецкой и Луганской областях Украины, сообщил телеграм-канал "ОрдерКом". Как минимум в одном из случаев Google сослался на "изменения в легальном поле", утверждает канал.

Google устанавливает свои серверы Global Cache у телеком-операторов, чтобы их клиентам было удобнее пользоваться сервисами корпорации. В России бизнес Google в последнее время столкнулся с проблемами. В марте, после начала войны с Украиной, корпорация отключила рекламную монетизацию своих сервисов для российского рынка.

Российское юрлицо поисковика проходит процедуру банкротства после ареста счёта, вызванного штрафом за неудаление запрещённого властями контента. Помимо этого, иски против российской "дочки" Google подали ряд российских СМИ, аккаунты которых на YouTube были заблокированы из-за санкций.