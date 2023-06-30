Власти норвежского города Му-И-Рана заявили, что разорвут побратимские отношения с Петрозаводском, так как мэр этого города Владимир Любарский хочет отправиться воевать в Украине в составе чеченского батальона "Ахмат". Об этом пишет норвежское издание NRK.

Побратимские отношения между Му-И-Раной и Петрозаводском были заморожены с ноября 2022 года, теперь муниципалитет норвежского города планирует полностью их разорвать.

По словам мэра Му-И-Раны Гейр Вааге, город уже много лет не поддерживал контакты с Петрозаводском, но после начала войны в Украине и заявления мэра Владимира Любарского об отправке на фронт, "ситуация стала серьезнее".

"Мэр Петрозаводска является их официальным представителем во внешнем мире, включая Рана, поэтому я думаю, что было бы правильно разорвать соглашение сейчас", - заявил Вааге.