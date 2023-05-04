"Горящее логово путинизма". Соцсети об атаке на Кремль

Безусловно главное событие недели, если не месяца - прямо над Сенатским дворцом Кремля то ли взорвались сами, то ли были сбиты два беспилотника.

Российские официальные лица и военные пропагандисты, разумеется, в ярости.

Сергей Карнаухов:

Самым примитивным и унизительным для России может стать очередной «удар возмездия», состоящий в запуске ракет, сбросе бомб и отчете о запусках, при неочевидных результатах. Мальчишество, игра в пинг понг тысячами человеческих жизней, что может быть страшнее?

Россия не должна дергаться, Россия не имеет права на спорадические реакции. Не нужно «кричать», «размахивать руками» и «бегать» из стороны в сторону.

Полтора года унизительных сделок с совестью, добровольных актов доброй воли, уходов с территорий, которые бы сейчас служили буферными и сохраняли сотни и тысячи наших солдат, все это главная причина происходящего.

Надежда на придуманное чудо, жизнь в иллюзиях, бюрократическом обмане, сейчас рушится от разрывов беспилотников, бьющих по Кремлю.

Тина Канделаки:

У слова «терпеть» очень много синонимов. Например, «претерпевать», или «снисходить». Но есть еще один синоним — «потворствовать». У меня вопрос: Россия сегодня претерпевает или потворствует? И если мы потворствуем злу, то зачем?

Сергей Марков:

А как бы вы ответили на удар по Кремлю?

1. Ударили по резиденции Зеленского в центре Киева? Но его там уже не будет.

2. Ударили мощно по центру Киева? Но Киев это наш русский город.

3. Ударили по Генштабу ВСУ? Но командует всем Пентагон.

4. Ударили по Пентагону? Но это третья мировая война.

5. Ударили тактическим ядерным оружием,? Но это не даст много военного эффекта. И приведёт к реальной политической изоляции России в мире.

Николай Стариков:

Что касается попытки атаки беспилотниками Кремль.

1. За этой атакой Украина стоит ровно также, как перчатка ответственна за удар кулака.

2. Главная составляющая этой атаки – медийная. Цели выбираются, исходя из их медийной значимости: Крымский мост, Кремль. При этом ответственность на себя киевский режим не берет, делая прозрачные намеки, мол, это точно мы. Но не мы.

3. Конечной целью всего, что делают англосаксы руками киевского режима, начиная от «контрнаступа», заканчивая этой атакой – раскачать ситуацию внутри России, вызвать недовольство, посеять рознь. Напомню, что в 1917 году перед Февралем Верховного главнокомандующего армией, главу страны обвиняли в предательстве и радостно требовали его смены, тем самым открыв путь к катастрофе, которую до сих пор Россия не преодолела до конца. К слову сказать, создание Украины есть прямое следствие прихода к власти Временного правительства. Оно признало Раду, которая состояла из всех, кто сам себя туда назначил и выбрал. Впрочем, Временное правительство состояло из таких же людей.

4. Реальная диверсионная составляющая в атаке на Кремль минимальна, если она там вообще была – нетрудно догадаться, что именно Кремль защищен от всех возможных ситуаций, а прилет беспилотника, наверное, первое, о чем бы подумал ЛЮБОЙ, кому поручили бы обезопасить это важнейшую территорию в России.

5. Разумеется, в подобной атаке есть и желание подтолкнуть Россию к жестким действиям, которые потом на медийном фронте будут преподносить, как «зверства кровавого режима».

6. Но понимание всех выгшеперечисленных пунктов вовсе не означает, что ответа на действия «англоКиева» не должно быть.

Олег Морозов:

Очевидно, что терракт против Кремля обозначает новый этап в СВО. Атака на главный российский центр принятия стратегических решений требует, на мой взгляд, не просто адекватного и эффективного ответа. Здесь симметрия неуместна! Нужен удар, убеждающий противника, и не только в Киеве, что у России есть возможность смертельно наказать любого за подобные действия. Полагаю, что с сегодняшнего дня следует публично и официально объявить Зеленского террористом, таким же, как Хаттаб и Басаев. С теми же последствиями персонально для него и всего политического руководства Украины!

Дмитрий Медведев:

После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения зеленского и его клики.

Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции.

Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдётся какой-нибудь сменщик типа зиц-президента

адмирала Дёница…

Леонид Слуцкий:

Вместе с Зеленским ответственность за атаку дронов на Кремль должны нести и его западные хозяева - Президент США Байден и лидеры стран, поддерживающих террористический неонацистский режим на Украине.

Атака воспринимается как признак слабости и уязвимости Кремля (как буквально, так и фигурально)

Мария Филлимор-Слоним:

Мне нравится это словосочетание: "совершена попытка" и "президент не пострадал". Так попытка? Не пострадал?

Но то, что беспилотники достали до Кремля, это вау!

Куда смотрело ПВО? Или и его украли?

Вспоминается приземление Руста на Красной Площади.

Михаил Ходорковский:

24.02.2022: «Киев за три дня!»

03.05.2023: «При ударе украинского дрона по Кремлю Путин не пострадал».

Роман Супер:

Корабль потопили. Мост взорвали. По Кремлю ударили. НАТО расширили. Какие, интересно, ещё цели СВО будут достигнуты?

Алексей Лушников:

Ну вот и Кремль. Логово путинизма. Символ русского фашизма. Знак всеобщей концентрации зла.

Всё это атаковано с воздуха. Мир наблюдает как это горит.

Мизансцену бесценно дополняет Красная площадь, подсвеченные купола Кремля. Эпически смотрится фон путинских декораций парада 9 мая - главного религиозного праздника путинской религии - победобесия.

Общий вывод: теперь такое возможно. Жив Путин или нет - постепенно это становится вопросом техническим. Теперь российским властным элитам очевидно - с Путиным больше будущего нет. Прошло 14 месяцев с начала войны, и Путин так навоевал, что бомбят его же Кремль. Полное фиаско. На уровне взятия Крыма войсками украинской армии. Очевидный позор всех 23-х путинских лет власти. Всё. Приплыли.

Система символов всегда является наиболее существенным значением, чем порой сам результат. Вне всякого сомнения, сегодня исторический день.

Юрий Касьянов:

Почему гибель сегодня мирных жителей Херсона - это не теракт?.. Попадание ракеты в жилой дом в Умани - не теракт?.. А ювелирная по точности попытка сбить флаг на путинском дворце - чуть ли не военное преступление?..

Кремлевский царь - законная военная цель. Это он развязал войну, он приказал убивать украинцев, уничтожать города, воровать детей. И окончание войны нашей победой (безусловно) напрямую зависит от того, как скоро мы избавим мир от этого монстра.

Украинские дроны (а это стопроцентно украинские) прошли невидимыми сквозь "уникальную" систему ПВО москвы, прорвались сквозь РЭБ, и показали превосходный результат точности наведения.

Илья Курзенков:

Армия России умерла вчера. Три «Панциря» вокруг Кремля, десятки военных частей в Подмосковье, тысячи военных специалистов оказались бессильны против маленького украинского дрона, ударившего по Кремлю.

Украинцы демонстрируют, Путин для них - военная цель. При этом за последние 2 года о его образе жизни стало известно все - дачи, поезда, самолеты и чемоданы.

Так что теперь он - самый уязвимый, а не самый защищенный. И остается ему сидеть под землей и вздрагивать при каждом шуме. Пока за ним не придут.

Анатолий Несмиян:

Москва "ответит, когда посчитает необходимым", на "дерзкий и самонадеянный террористический выпад" Украины, сообщил посол РФ в США об атаке беспилотников на Кремль.

Проще говоря - отвечать особо нечем. Точнее, чем ещё есть, но Кремль просто обязан опасаться, что именно этого от него и ожидают - чтобы он распылил свои и без того жидкие возможности на второстепенные цели, тем самым дополнительно ослабив возможности прямо перед украинским наступлением.

Правда, тогда атаки Киева станут еще более массовыми и повсеместными, что будет крайне логично в условиях, когда тебе никто не противодействует. Тут палка о двух концах, и оба бьют наотмашь.

Но что делать, если российскому руководству в детстве природа не дала мозгов. Их, увы, не украдешь и не купишь на наворованное. Сколько отвесили - столько и есть. Зато природа щедро насыпала жадности, упрямства и непробиваемой тупости - но они здесь, к сожалению, не помогают.

Николай Митрохин:

Коварство Зеленского ещё и в том, что Москве невозможно адекватно ему ответить. Он уехал на две недели в Европу, потому, если даже Кремль пошлёт новые ракеты и "Шахедов", то они будут целить в "пустое гнездо". А через две недели всё это будет уже историей. Но, безусловно, для Киева было бы выгодно выманить новую порцию российских ракет к Киеву, подставив их под удары "Пэтриотов" (как раз полученных) и "Ирисов" (второй комплекс тоже пришел), чтобы сократить возможности российских контрударов перед начинающимся наступлением. Так что для российской стороны куда ни плюнь - сплошной убыток.

Конечно, есть и версии инсценировки (украинское руководство им подыгрывает, официально заявляя о своей непричастности к атаке)

Владимир Пастухов:

Примета времени – бесхозные ударные беспилотники (“бубы”) в небе над Россией. Украина отрицает свою причастность к их запуску. ФСБ тоже не спешит признавать их своими. Остается предположить, что дроны над Россией запускает таинственная третья сила, возможно инопланетяне.

До вчерашнего дня реакция Кремля на “бубы” была незамысловатой – он их не замечал: ну, падает что-то с неба, нам-то какое дело. Теперь, когда упало прямо на Кремль, не заметить будет очень сложно. Надо ждать ответную реакцию завтра-послезавтра. Это обычный лаг запаздывания для русских ответок. Понятно, что ради провокации этих ответок все и было сделано. Непонятно - кем? Кто больше хочет обострения – Путин или Зеленский?

Первая, и, возможно, ошибочная гипотеза состоит в том, что Зеленскому обострение сегодня нужно больше, чем Путину. Путин сейчас ищет способ “откэшиться” и выйти из войны с прибылью, хотя бы в виде фактического признания суверенитета России над аннексированными территориями. Зеленский ищет способ не дать Путину это сделать.

Применение тактического ядерного оружия или долгожданный (для ура-патриотов и пропагандистов) удар по центрам принятия решений в Киеве не сломит, вопреки ожиданиям обывателя, сопротивление Украины (о жертвах в этих расчетах речь не идет), но зато сделает шансы Москвы найти на Западе сторонников плана “мир в обмен на территории” весьма иллюзорными.

Путин сегодня стремится к локализации войны, а Зеленский - к ее интернационализации, поскольку первое означало бы победу России, а последнее является условием для победы Украины.

Впрочем, к интернационализации войны стремятся и тайные сторонники радикальных националистов в силовых структурах России, что делает ситуацию еще более запутанной. Некий “коллективный Стрелков” сегодня добивается того же, чего хочет Зеленский – прямого участия НАТО в конфликте. Так что полностью исключить провокацию провокации также нельзя.

Так или иначе, Кремлю есть сейчас над чем подумать. Если это Украина, как пока говорят, то где российские ПВО и где ответный удар? Если это не Украина, то кто?

Станислав Кучер:

Варианта, которые можно рассматривать, три:

1) символический презент Киева на майские праздники с целью спровоцировать Москву на "ответку"

2) диверсия с целью показать, что работающие на территории РФ партизаны существуют и способны на многое

3) провокация, организованная российскими "ястребами" с целью оправдать любые новые безумства от введения военного положения в РФ до использования тактического ядерного оружия в Украине.

Третья представляется наиболее логичной, однако утверждать наверняка, что именно произошло, сейчас может только тот, кто атаку организовал. При этом, как всегда в подобных случаях, можно уверенно прогнозировать: Кремль постарается по-максимуму использует этот фейерверк в своих интересах - прежде всего для оправдания новых репрессий внутри страны и попытки перелома ситуации на фронте (Володин, Симоньян и многие другие уже высказались). У них просто не остается никаких других вариантов, тем более в канун 9 мая. К особым датам они, как известно, испытывают особый трепет. Удивлюсь, если ближайшие несколько дней не принесут более серьезных новостей, на фоне которых померкнет взрыв беспилотника над Кремлем.

Артемий Троицкий:

Приятно,конечно,когда от Кремля искры летят, но…

Мне это больше напомнило или поджог Рейхстага - как предлог для нового витка путинского террора.

Аркадий Майофис:

"Атака Кремля украинскими беспилотниками" - это ж типичная гэбэшная разводка.

Ольга Краузе:

Эту бредятину про нападение дронов на Кремль, со страшными картинками распространяют все, кому ни лень.

Кремлю позарез надо закрыть Красную площадь, Кремлю позарез нужно официально отменить парад на 9 мая, поскольку вся техника на фронте и та уже кончается. Кремлёвские пиротехники сработали топорно, однако пипл схавал и понеслось.

Сергей Пархоменко:

Долго объяснял сегодня французским коллегам, что пытаться устроить покушение на Путина, отправляя дрон ночью в Кремль, - это все равно что покушаться на Макрона ночью в Версале или в ресторане на вершине Эйфелевой башни.

У Путина нет никакой резиденции в Кремле, где его можно застать ночью. Он свои ночи проводит в совершенно других местах. Ничто так мало не угрожает Путину, как взрыв именно в Кремле.

Зато съемки на Красной площади, с красивым огненным взрывом прямо на флагштоке здания Сената (при котором флаг, разумеется никак не пострадал), - это наглядно, живописно, экспрессивно, впечатляюще.

Странно, как это Эрнст удержался от фирменного пролета камеры на кране, а удовлетворился съемкой с одной-единственной точки.

Так что: лажа, разумеется.

Задачи этой лажи:

1) Подготовка объяснений для предстоящих зверств и ударов по жилым кварталам и административным центрам в центре Киева. Обратите внимание: есть разница между поисками поводов и поисками объяснений. Поводы, действительно, никакие Путину не нужны - они прекрасно и без поводов войну начали и довели до сегодняшнего состояния. А вот объяснения - то есть “дрова” для пропаганды, которые нуджно все время жечь, в процессе убалтывания населения, - да, нужны, и время от времени требуется подбрасывать свежие, а то плохо горит.

2) Подготовка объяснений для возможного отсутствия Путина на Красной площади во время парада 9 мая. Или его присутствия каким-нибудь альтернативным способом - в виде изображения на экране, голограммы, голоса с неба или еще чего-нибудь такого. Или его присутствия в каком-нибудь альтернативном месте: не удивлюсь, если фараон внезапно почтит своим присутствием маленькое и уютное городское празднование 9 мая где-нибудь в Вичеге или в Чухломе. Это ведь так символично… И безопасно… Путину не нужен момент - первый за долгие месяцы - когда заранее известны точка в пространстве и момент во времени, где и когда он должен появиться. Он этого давно уже себе не позволяет. Все его передвижения (если они происходят) непредсказуемы и засекречены. А тут - перад есть парад, Красная площадь есть Красная площадь, предсказуемость полная. Нет уж.

Леонид Волков:

Видеть, как крыша Кремля горит — это, безусловно, отрадно.

Слушать истерику Пескова — бесценно. "Покушение на Путина!", ну надо же. "Террористический акт!". Террористический акт, господин Песков, это то, что про приказу Путина происходило и происходит каждый день в Умани и Краматорске, Виннице и Харькове, Мариуполе и Бахмуте. А покушение на Путина — это не террористический акт, а контртеррористическая операции. По дословному, словарному определению.

(А еще, как правильно заметил Георгий Албуров, это видео стоит показать каждому неумному конспирологу, который нам в последние годы пытался рассказывать, что "раз дроны ФБК летают над резиденцией Путина, значит ФБК в сговоре с ФСБ").

И все же есть серьезные вопросы. Видео не появилось сразу. Значит могло и не появиться, его публикация в z-каналах была контролируемой. То есть все утро в Кремле совещались и решали. Могли решить все отрицать. Могли сказать, что дворник неудачно покурил и листья загорелись. Но нет — решили показать, как дрон прилетают в купол Сенатского дворца. Это, безусловно, осознанное кремлевское решение.

Решение нетипичное. Они расписываются в отсутствии ПВО, в уязвимости, слабости, беспомощности. Это всё очевидные минусы. Значит, есть какие-то плюсы, которые они в этом всем нашли, оценили, и решили, что эти плюсы смогут минусы перевесить.

Вариант-лайт: ну решили, что сам вид горящего Кремля, символа государственности, с декорациями парада 9 мая, уже установленными на Красной площади — это что-то такое, что всколыхнет струны загадочной русской души и позволит провести раунд патриотической мобилизации. То есть действуют в контексте вчерашей абсолютно шизовой рассылки Госуслуг про "одесскую Хатынь".

Но есть и другой вариант, конечно. Решили на украинское контрнаступление отвечать серьезной эскалацией (типа массированного удара по Киеву) и сейчас подготовили для этого почву. Правда, в Киеве-то уже стоят и "Пэтриоты" и "Iris-T"...

Константин Сонин:

Очень много экспертов - в том числе и те, кого я уважаю и мнение которых ценю, пишут, что пожар в Кремле в результате атаки дронов прошлой ночью - это кремлёвская провокация. Якобы нужна Путину для оправдания чего-то.

Я в это объяснение не верю. Видео беспилотников над Кремлём и подготовленными к параду 9 мая транспарантами, горящая крыша Сенатского дворца - это унизительное зрелище. Оно не может повысить чью-ту мобилизационную готовность - как ничью готовность не повысило приземление легкомоторного самолётика на Красную площадь в 1987 году.

Второй аргумент против версии с провокацией Путина - это то, что нет никаких действий, которые можно было бы объявить "ответными". Бомбить украинские города? Российская армия делает это уже год и два месяца на пределах своей мощности. Попытаться убить Зеленского? Это и так делается с первых дней войны, безрезультатно. Захватить ещё больше украинской территории? Опять-таки, российская армия занимается этим на пределе сил - невозможно сделать эскалацию, когда и так уже напрягаешь все силы.

Конечно, в запасе у Путина остаётся ещё ядерное оружие. Но для применения ядерного оружия не нужно оправданий, да и быть не может.

Так что, я думаю, это просто обычный день войны. То ли какие-то партизаны в России, желающие прекращения войны с Украиной и вывода войск с её территории, провели показательную акцию. То ли украинские военные показывают, что в России нет полностью защищенных мест. Но не провокация со стороны Путина.

Дмитрий Колезев:

У меня нет особых сомнений, что атака дронов на Кремль — дело рук Украины. Для «самострела» это слишком унизительно и депрессивно. То, что Зеленский отрицает атаку — нормально, Украина всегда отрицает атаки по российской территории, здесь нет ничего удивительного. Немного необычно, что Кремль быстро признал инцидент, а в СМИ появились видеозаписи приличного качества и ракурса. Но, видимо, решили, что замалчивать такой эпизод бессмысленно.

Конечно, взрыв в Кремле теперь будут всячески использовать сторонники «большой войны», которые грезят, что «вот теперь-то начнется» (они не могут поверить, что ничего не начинается, не потому что «не хотим», а потому что «не можем»). Наверняка и ГРУ/ФСБ сейчас строчат планы убийства Зеленского ста возможными способами, и что-нибудь из этих планов в Кремле одобрят. Но, как мы понимаем, далеко не факт, что получится. Импульсивные удары ракетами по украинским городам — будут (уже случились). Но тут ничего особо нового.

А вот серьезная долгосрочная эскалация (перевод войны на другой уровень, использование ядерного оружия, новая большая волна мобилизации и т.п.) — это вряд ли. Путин вообще, кажется, старается не действовать реактивно, то есть не отвечать, когда его вынуждают отвечать. Если ему нужна эскалация, он обстреливает какой-нибудь сарай в лесу, а потом Владимир Соловьев объясняет, что это было покушение нацистов на святую Родину. Чтобы осуществить какие-то действия и пропагандистски их обосновать, им вовсе не нужны взрывы в Кремле.

Может быть, конечно, этот инцидент подтолкнет Путина к неким действиям или решениям, но вряд ли это будет спонтанная реакция. Из ближайших последствий — интересно, придет ли он на парад 9 мая.

Маргарита Симоньян:

Если бы атака беспилотников на Кремль была хитрым планом Москвы, чтобы оправдать контрольный в голову киевскому режиму, обстановочка сейчас выглядела бы совсем иначе.

Воздух трещал бы от заявлений, обвинений, 'жестких ответов', медийной накачки, трансляции экстренного совещания, затем экстренного обращения и прочей эскалации. А сейчас тема не отработана и на пару процентов своего потенциала. Так не бывает, поверьте.

Так что — нет, это не мы.

А жаль.

Александр Коваленко:

А почему никто не рассматривает в контексте удара по кремлю внутренний фактор?

Не мифических партизан, а именно фактор межведомственной и даже более того, внутриведомственной конфронтации, ярко провалявшееся в 2022.

Странным образом эту версию, почему-то не учли.

Леонид Гозман:

Многие думают, что атака дронов на Кремль – это поджог Рейхстага, т.е. российская провокация, призванная оправдать какие-то будущие агрессивные действия Кремля – убийство Зеленского, массовые убийства мирных жителей Украины или применение ядерного оружия.

Не думаю. Атака на Кремль показала, во-первых, силу Украины – не НАТО какого-нибудь, а именно Украины, чего Путин признать никак не хочет. Во-вторых, она показала, что в России нет ПВО. Так что сделать это самим – это тоже самое, как самим организовать посадку Матиаса Руста на Красной Площади.

Что же касается возможных ответных ударов Кремля, то все варварство, которое было в их власти, они уже воплотили в жизнь – и мирных людей бомбили, и электростанции разрушали. Пытались ли убить Зеленского, не знаю, но думаю, что пытались. Не смогли! Неприменение до сих пор ядерного оружия связано не с их гуманностью – а теперь, мол, терпение лопнуло – а с другими факторами – с опасением ответа Запада, с сомнением, а есть ли оно, ядерное оружие, на самом деле, и будет ли выполнен приказ. Могли бы, уже использовали. Они, конечно, что-нибудь ужасное совершат – но они бы и так бы сделали.

Поэтому от атаки дронов хуже не будет, а будет только лучше!

Михаил Виноградов:

Обобщая прозвучавшие за последние пару часов версии

1. САМОСТРЕЛ.

1а. Способ запустить некие жесткие решения

1б. Психологический срыв, связанный с нервным ожиданием возможного наступления.

1в. Низовая инициатива как способ подтолкнуть лиц, принимающих решения, к принятию каких-нибудь решений.

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ: активизация пропаганды («наше терпение небезгранично»), отсутствие военной необходимости для той стороны.

АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ: зачем было держать такую длительную паузу: логичнее было бы сразу поднимать город по тревоге и дальше запускать сценарий «братья и сестры».

2. ПРИЛЕТ.

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ: объясняет общую задержку и возможную внутреннюю панику. А также общее снижение накала реагирования после первого часа привычных рефлексов идеологов и активистов. И укладывается в логику ожиданий, что наступление вот-вот и это может сопровождаться как символическими, так и отвлекающими от главного маневрами.

АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ: такого быть не может, должно же хоть что-то в этой системе работать, да и подавление gps-сигнала над Кремлем – давняя скрепа, сбившая с толку не одно поколение близлежащих туристов и таксистов.

ВОПРОСЫ

1. Есть ли внутри консенсус относительно какой-либо из пересказанных версий? Или всем останется только додумывать?

2. Будили ли главных десижнмейкеров или не хотели огорчать по мелочам? Горожан вот тоже не стали тревожить до тех пор, пока недружественные телеграм-каналы не стали разжигать. И вообще интересно, как никогда не засыпающий город мог происходящее не заметить - или в крайнем случае списать на «ученья идут» и «преодоление звукового барьера»?

3. Что ивентами 9 мая? В случае версии о «прилете» (независимо от того, было это Руст 2.0 или 11 сентября 2.0) определенно нужно что-то решать. Или нет.