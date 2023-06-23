Госдеп США: совещание представителей пяти ядерных держав прошло в Каире

Госдепартамент США сообщил, что рабочее совещание экспертов из пяти стран, обладающих ядерным оружием, прошло в середине июня в Каире
Вашингтон выступил организатором встречи представителей Китая, Франции, России и Соединенного Королевства. Встреча прошла в Каире 13-14 июня в рамках обсуждения Договора о нераспространении ядерного оружия, сообщили "Голос Америки" и агентство Reuters.
В заседании участвовали сотрудники министерств иностранных дел и министерств обороны стран-участниц встречи. Они обсудили снижение стратегических рисков, а также [действующие] ядерные доктрины, в заявлении Годепартамента США.
Договор о нераспространении ядерного оружия, вступивший в силу в 1970 году, направлен на то, чтобы остановить распространение производства ядерного оружия и гарантировать право государств-членов развивать ядерную энергетику в мирных целях.
Договор позволил пяти государствам, обладающим ядерным оружием, которые являются постоянными членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, сохранить свои ядерные арсеналы.
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