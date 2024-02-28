Госдепартамент: США поддерживают суверенитет Молдовы

США внимательно следят за ситуацией в Приднестровье после того, как непризнанный регион обратился за помощью к России, заявил в среду официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.



"Учитывая все более агрессивную роль России в Европе, мы внимательно следим за действиями России в Приднестровье и за ситуацией в целом, – сказал Миллер на пресс-брифинге. – Соединенные Штаты твёрдо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Молдовы в пределах её международно признанных границ. Мы продолжаем призывать Кишинёв и Тирасполь к совместному поиску решений проблем по обе стороны Днестра".



Напомним, что пророссийские депутаты в Приднестровье обратились в среду к России с просьбой о "защите" на фоне опасений, что территория может стать новым очагом напряженности в конфликте Москвы с Украиной.



Приднестровье фактически контролируется пророссийскими силами с момента распада Советского Союза, но на международном уровне этот регион считается частью Молдовы, обращает внимание "Голос Америки".



На специальном съезде – всего лишь седьмом в его истории – депутаты непризнанного региона приняли резолюцию, в которой попросили российский парламент "защитить" Приднестровье от давления со стороны Молдовы.



Последний раз находящаяся под контролем сепаратистов территория проводила съезд в 2006 году, когда депутаты объявили референдум о присоединении к России. В результате голосования подавляющее большинство высказалось "за".



Пресс-секретарь молдавского правительства постарался развеять опасения в преддверии съезда. "Из Кишинева все выглядит спокойно... Нет никакой опасности эскалации и дестабилизации ситуации в приднестровском регионе.



С тех пор, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину, Кишинев опасается, что Кремль может использовать Приднестровье для открытия нового фронта на юго-западе, в направлении Одессы.



Россия содержит в Приднестровье около полутора тысяч своих военнослужащих.