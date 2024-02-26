Госдепартамент: выборы в Беларуси были "фиктивными"

Государственный департамент США назвал фиктивными выборы в нижнюю палату парламента и местные органы власти, которые прошли накануне в Беларуси. Представитель Госдепартамента Мэттью МИллер заявил, что голосование проходило "в атмосфере страха", и говорить о демократических выборах не представляется возможным.

"Режим продолжает удерживать более 1400 политзаключённых. Все независимые политические деятели были или арестованы, или принуждены покинуть страну. Всем независимым политическим партиям отказали в регистрации", - говорится в заявлении.

Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская ранее назвала выборы фарсом и призвала их к бойкоту.

Голосование в Беларуси прошло 25 февраля. Это было первое масштабное голосование после массовых протестов 2020 года, многие участники которых были арестованы и осуждены или же покинули страну. С тех пор изменилась конституция и избирательное законодательство Беларуси, была проведена перерегистрация политических партий. Изменения, как и сама политическая атмосфера в стране, сделали фактически невозможным участие в выборах оппозиционных режиму Александра Лукашенко кандидатов. О каких-либо акциях протеста в день голосования не сообщалось.

Уже утром 26 февраля Центральная избирательная комиссия отчиталась, что были избраны депутаты по всем 110 округам, и сообщила их имена. Это представители партии сторонников Лукашенко "Белая Русь" и беспартийные, несколько мест достались малым партиям, которые также поддерживают Лукашенко. Даже номинальная конкуренция на выборах была небольшой - на один мандат претендовали в среднем лишь чуть больше двух кандидатов. Явка на выборах, по официальным данным, превысила 73%, причём большинство проголосовало досрочно (этот механизм независимые наблюдатели оценивают как способствующий фальсификациям).

Александр Лукашенко, который правит страной уже почти 30 лет, накануне на избирательном участке заявил, что в 2025 году будет баллотироваться на новый президентский срок.