Госдума хочет признавать иноагентами без иностранного финансирования

В новом законопроекте об иностранных агентах, который сегодня могут внести в Госдуму, предлагается признавать таковыми тех, кто не получает иностранного финансирования, а также коммерческие компании, если их деятельность будет признана политической. Об этом сообщил РБК со ссылкой на законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

В документе сформулированы такие понятия, как "иностранный агент" и "иностранное влияние". Иностранное влияние — это предоставление поддержки лицу иностранным государством, его органами власти или международными организациями, оказание воздействия на него, в том числе с помощью принуждения и убеждения.

Иностранным агентом авторы предлагают считать лицо, "получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах" и осуществляющее политическую деятельность.

Из текста законопроекта следует, что быть отнесенным к иноагентам можно будет и не имея иностранного финансирования, а, например, в результате "воздействия" иностранного источника. Сейчас такая норма уже есть в законодательстве: она применяется только к физлицам. В новом документе её предлагается распространить на все категории иноагентов. Как пояснил источник издания в Госдуме, если человек прошел за границей обучение тому, как организовывать несанкционированные митинги, и теперь организует их в России, это может стать основанием для признания иноагентом.

Предлагается также расширить возможность признания иностранным агентом на коммерческие организации.

Кроме того, согласно документу, иноагенты не смогут быть организаторами публичных мероприятий, вести преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, получать государственную финансовую поддержку — например, гранты, инвестировать в стратегические предприятия в России.

Законопроект предполагает появление единого реестра иноагентов вместо четырёх существующих сейчас.

При включении в реестр Минюст теперь должен будет сообщать, на каком основании то или иное лицо было признано иноагентом "с указанием конкретных норм" закона.

Также в законе появится единый порядок исключения из реестра. В частности, иноагент может быть исключен оттуда по итогам внеплановой проверки Минюста, которая должна показать отсутствие иностранного финансирования и политической деятельности.