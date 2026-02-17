Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ

Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки к закону "О связи", которые позволят ФСБ отключать любой вид связи в любом регионе и в любое время.

Согласно документу, операторы будут обязаны приостановить оказание услуг при поступлении требований от ФСБ в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента России.

Изначально в проекте закона говорилось о том, что ФСБ может отправлять "запросы" о блокировке связи "в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности", но ко второму чтению "запрос" заменили на "требования", а часть о защите населения от "угроз безопасности" полностью убрали.

По словам юриста "Первого отдела" Евгения Смирнова, после того, как поправки будут приняты, причины для блокировки связи не будут ограничены. "Это скорее, развязывает руки президенту, поскольку он будет определять такие случаи", – подчеркнул Смирнов в комментарии "Агентству".

Законопроект о праве ФСБ ограничивать связь был внесен в Госдуму в ноябре 2025 года. Госагентства со ссылкой на источник писали, что цель инициативы – освободить операторов от ответственности при отключении связи из-за атак беспилотников.

Кроме того, в России планируют создать базу данных мобильных устройств (уникальных номеров IMEI). Связь будет предоставлена только тем устройствам, чьи номера внесены в реестр. Замглавы Минцфиры Дмитрий Угнивенко рассказывал о планах создать реестр мобильных устройств, чтобы эффективнее блокировать дроны ВСУ, так как некоторые устройства используют сим-карты при подлете к цели. Как писал "Коммерсант", с предложением создать реестр номеров к Минцифры обратилась ФСБ.

Больше новостей Радио Свобода: