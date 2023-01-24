Госдума обяжет резервировать дату и время выезда за границу на машине

В Госдуме подготовили поправки в закон, которые обязывают предварительно резервировать дату и время для пересечения российской границы на автомобиле. Предложения внес глава комитета по транспорту Евгений Москвичев.
Поправки в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России" затронут автомобили, принадлежащие, как российским гражданам, так и иностранцам. Об этом сообщает ТАСС. В базе данных Госдумы законопроект пока не опубликован.
Такой порядок пересечения границы может вступить в силу уже с 1 марта сроком на один год.
Резервировать дату и время водители смогут бесплатно через платформу государственной информационной системы электронных перевозочных документов, подведомственной министерству транспорта России. Заявитель сможет зарезервировать любые дату и время за исключением уже забронированных.
Во втором чтении весь законопроект должен быть рассмотрен 24 января.
- В сентябре после объявления о мобилизации в России тысячи людей решили уехать из страны. На сухопутных границах образовались многокилометровые пробки. На границе с Грузией со стороны России её длина достигала более 20 километров – время ожидания в ней составляло около двух суток. За первые три дня с 21 сентября только границу с Грузией пересекло почти пять тысяч автомобилей.
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