Госдума одобрила отказ от договора о запрете ядерных испытаний

Госдума одобрила сразу во втором и третьем чтениях законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Накануне депутаты одобрили отзыв ратификации в первом чтении.

Документ, разработанный по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина, был внесён в парламент 13 октября.

В начале октября с инициативой отзыва ратификации выступил президент России Владимир Путин. На заседании дискуссионного клуба "Валдай" он сказал, что нет необходимости менять ядерную доктрину России, но можно подумать об отзыве ратификации договора о запрещении ядерных испытаний, поскольку США не ратифицировали этот договор.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отзыв ратификации не означает намерения Москвы проводить ядерные испытания.

Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний был принят Генеральной ассамблеей ООН в 1996 году. Россия ратифицировала документ, а США и Китай — нет.

В современной России ядерных испытаний, связанных со взрывом реального ядерного заряда, не проводилось. В СССР последнее испытание было проведено в 1990 году.

С начала российского широкомасштабного вторжения в Украину различные прокремлёвские политики и общественные деятели, а иногда и прямо представители властей заявляют о возможности применения Россией ядерного оружия или как минимум о возобновлении ядерных испытаний. Так друг Путина, глава "Курчатовского института" Михаил Ковальчук предложил испытать ядерное оружие на Новой Земле (где проводились взрывы в советские времена), а глава RT Маргарита Симоньян допустила возможность ядерного взрыва над Сибирью.