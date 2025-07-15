Госдума одобрила упрощение уголовного преследования "иноагентов"

Госдума во вторник в первом чтении приняла поправки к Уголовному кодексу, облегчающие привлечение к уголовной ответственности так называемых иностранных агентов.

Согласно законопроекту, теперь для наступления уголовной ответственности достаточно однократного административного нарушения по статье о порядке деятельности "иноагента". Сейчас для возбуждения уголовного дела необходимо совершить два административных правонарушения по этой статье.

В пояснительной записке, как пишет РБК, говорится, что нынешний порядок привлечения к уголовной ответственности "иноагентов»" "не в полной мере обеспечивает безопасность общественных отношений". По данным Минюста, около 40% включённых в реестр иноагентов не соблюдают законодательные ограничения. Речь как правило идёт об отсутствии маркировки так называемого "иноагента" или о неподаче требуемой отчётности.

В реестре "иноагентов" уже более тысячи записей, несколько сот из включённых в него - физические лица. "Иноагентом" Минюст может признать по сути на произвольных основаниях, получение денег из-за рубежа, согласно последней редакции закона, для этого не обязательно. Законодательство об "иноагентах" постоянно ужесточается, недавно им, в частности, было запрещено преподавать, также было предписано направлять все средства, которые они зарабатывают в России в виде гонораров, на спецсчета, с которых их возможно будет вывести только после снятия статуса "иноагента". За несоблюдение ограничений грозит административная и уголовная ответственность.