Госдума в первом чтении одобрила конфискацию имущества за "фейки"

Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества у осуждённых по статье о фейках о российской армии.

За поправки проголосовали 395 депутатов, трое высказались против. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что существующих мер "борьбы с негодяями" недостаточно.

В том же духе высказался депутат от ЛДПР Андрей Луговой. "Любой, кто попытается нанести ущерб родине, лишится всего и подохнет там, за пределами нашей страны, как последняя собака", – объяснил он смысл законопроекта.

Документ внесли в Госдуму 22 января. В случае принятия законопроекта в России смогут конфисковывать имущество у осуждённых по нескольким уголовным статьям, в том числе о распространении фейков про российскую армию, дезертирство, неисполнение приказа и участие в нежелательной организации. Большинство этих статей были добавлены в Уголовный кодекс или ужесточены после российского вторжения в Украину.