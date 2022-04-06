Государственная дума России в третьем чтении одобрила законопроект о наказании за "публичное отождествление" СССР и нацистской Германии. За публикацию в СМИ или в сети на эту тему физическим лицам грозит арест до 15 суток, должностным лицам – штраф в четыре тысячи рублей, юридическим лицам – штраф до 50 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.

В законопроекте говорится, что под отождествлением имеется в виду упоминание сходства целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии. Кроме того, закон запрещает отрицать "решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".

При повторном нарушении нового закона штраф для граждан предлагается увеличить до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – до 20 тысяч рублей, а также ввести дисквалификацию от шести месяцев до года. Штраф для юрлиц при повторном нарушении – от 50 до 100 тысяч рублей или остановка работы на 3 месяца.