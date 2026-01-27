Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ отключать интернет

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия ФСБ по ограничению связи. Поправки в закон "О связи", внесенные в парламент в ноябре, предусматривают возможность отключения не только мобильной связи, но и стационарного интернета по требованию ФСБ в целях обеспечения безопасности. Операторы связи при этом освобождаются от материальной ответственности перед абонентами.

"Законопроект направлен на регулирование отношений в области обеспечения безопасности по направлениям деятельности ФСБ России и противодействие терроризму. Реализация мер, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для бизнеса", — говорится в пояснительной записке.

В ходе предварительного рассмотрения документа замглавы Минцифры Иван Лебедев заявил, что необходимость поправок связана с многочисленными судебными исками к операторам связи. Он также подчеркнул, что работу сотовой связи следует ограничивать при атаках дронов.

В России периодически вводят ограничения на работу мобильного интернета на фоне атак беспилотников. Сбои фиксируются не только в регионах, но и в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург. Власти, как правило, объясняют отключения обеспечением безопасности – в том числе во время визитов президента и репетиций парада Победы.

Ранее подобные ограничения уже приводили к сбоям в работе такси, доставок, онлайн-банков и вызывали жалобы бизнеса.