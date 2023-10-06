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Госдума отзовёт ратификацию договора о запрете ядерных испытаний

Первое советское испытание атомной бомбы, 1949

Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этомнаписал в телеграме глава Госдумы Вячеслав Володин. Из его слов следует, что ратификация будет отозвана: по словам Володина, это "соответствует национальным интересам".

Володин сослался на выступление президента Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай". 5 октября на этом заседании Путин сказал, что нет необходимости менять ядерную доктрину России, но можно подумать об отзыве ратификации договора о запрещении ядерных испытаний, поскольку США не ратифицировали этот договор. Окончательное решение, по словам Путина, за Госдумой.

Большинство в Думе имеет пропрезидентская партия "Единая Россия", все остальные фракции тоже поддерживают внешнюю политику Путина. По внешнеполитическим вопросом против не голосует практически никто.

Володин обосновал необходимость отмены ратификации также утверждением о том, что "Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну".

С начала российского широкомасштабного вторжения в Украину различные прокремлёвские политики и общественные деятели, а иногда и прямо представители властей, заявляют о возможности применения Россией ядерного оружия или как минимум о возобновлении ядерных испытаний. Недавно внимания привлекли высказывания друга Путина, главы "Курчатовского института" Михаила Ковальчука, который предложил испытать ядерное оружие на Новой Земле (где проводились взрывы в советские времена), а также главы RT Маргариты Симоньян, предложившей устроить ядерный взрыв над Сибирью.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН в 1996 году. Он не вступил в силу, поскольку его не подписало достаточное число стран. Из ядерных держав Индия, Пакистан и КНДР не подписали договор, а США и Китай подписали, но не ратифицировали.

В современной России ядерных испытаний, связанных со взрывом реального ядерного заряда, не проводилось. В СССР последнее испытание было проведено в 1990 году. В феврале нынешнего года Владимир Путин говорил, что Россия не будет возобновлять ядерные испытания, если их не возобновят США.

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Как жителей Кубы вербуют на войну
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Как жителей Кубы вербуют на войну

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Как жителей Кубы вербуют на войну

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