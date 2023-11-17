Госдума приняла бюджет с рекордными военными расходами

Госдума России в пятницу приняла в третьем, окончательном, чтении проект федерального бюджета на 2024 год, а также на плановый период 2025–2026 годов.

Согласно закону, доходы государственного бюджета в 2024 году составят 35 триллионов рублей, в 2025 году – 33,5 триллионов рублей, в 2026-м – 34,1 триллионов рублей.

Бюджет предусматривает рекордные в современной истории России военные расходы. Как сказано в пояснительной записке, в 2024 году на статью "национальная оборона" будет выделено 29,4% – около 10,8 триллиона рублей.

В рамках этой статьи финансируется не только армия, но и военная промышленность, а также социальные выплаты участникам боевых действий. В бюджете на 2023 год военные расходы были заложены лишь в сумме 6,4 триллиона рублей, то есть речь идет об увеличении более чем в полтора раза. Всего военные расходы составят около 6% ВВП – это одно из первых мест в мире.

Как отмечает РБК, на "Социальную политику" планируется отдать 21,1% расходов – 7,7 триллиона рублей.

Ко второму чтению, которое прошло 15 ноября, были предложены 920 поправок, 768 из них были приняты. В результате несколько возросли предполагаемые расходы на социальные программы. Во втором чтении также нашлись деньги на индексацию окладов военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы.