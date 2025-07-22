Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, предусматривающий введение штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов. Как сообщает РБК, за проголосовали 306 депутатов, против – 67, воздержались – 22.

За "умышленный поиск экстремистских материалов" документ предлагает налагать административный штраф в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей.

Поправки также вводят штрафы за распространение рекламы VPN-сервисов. За такое нарушение последует штраф для граждан в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей, максимальный штраф для юридических лиц будет достигать 500 тысяч рублей.

Закон запрещает передавать другим людям свои сим-карты от телефонов и пароли и доступы к сайтам (за исключением личного пользования). Также Госдума приняла поправку о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления с использованием VPN-сервисов.

Изменения должны вступить в силу с 1 сентября 2025 года.