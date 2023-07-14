Госдума приняла закон о запрете "смены пола"

Госдума России окончательно приняла законопроект о запрете трансгендерного перехода в России.

Согласно законопроекту, в России будут запрещены хирургическое вмешательство и гормональная терапия в рамках трансгендерного перехода. Их разрешат только для "лечения врождённых физиологических аномалий формирования пола у детей".

Помимо этого, в российских документах будет запрещено менять гендерный маркер, даже если транспереход произошёл за границей. Трансперсонам запретят усыновлять и удочерять детей и аннулируют браки, если хотя бы один из супругов уже совершил трансгендерный переход.

За законопроект проголосовали все 386 присутствующих депутатов. Теперь законопроект должен утвердить Совет Федерации и подписать президент России.

Эксперты считают, что запрет на транспереход приведёт к росту числа психических расстройств и суицидов, а также к появлению чёрного рынка подпольных медицинских услуг в России.