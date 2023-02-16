Госдума приняла закон о защите русского языка от иностранных слов

Государственная дума России сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект о "защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов". Поправки внесли в закон о государственном языке страны.

В документе вводятся понятия "нормативные словари", "нормативные грамматики" и "нормативные справочники". В них будут фиксировать нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка в России. Список таких словарей и справочников после подписания закона Владимиром Путиным должно будет определить правительство. Власти также должны будут составить список требований к составлению таких словарей.

В частности, наравне с нецензурной лексикой, власти хотят запретить использование иностранных слов, которых нет в нормативных словарях. Исключением станут слова, у которых нет общеупотребительных аналогов в русском языке. Согласно законопроекту, эти нормы должны будут соблюдаться во взаимоотношениях органов власти всех уровней, а также в официальной переписке организаций всех форм собственности с гражданами России и иностранцами.

Нормы русского языка также необходимо соблюдать при оформлении адресов отправителей и получателей телеграмм и почтовых отправлений, пересылаемых в пределах России, почтовых денежных переводов. Эти случаи относятся к перечню сфер, где необходимо строго соблюдать нормы современного русского литературного языка.

В документе также есть "перечень сфер, имеющих особенности осуществления деятельности". К таким авторы закона отнесли сферу образования, СМИ, кинопоказы, государственные и муниципальные системы и рекламу.

Наказаний за нарушение норм языка и механизмов регулирования их соблюдения в законодательстве пока не предусмотрено.