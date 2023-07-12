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Госдума приняла закон, позволяющий властям усыплять бездомных животных 

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, позволяющий региональным властям усыплять бездомных животных.

Согласно документу, органы власти смогут сами определять перечень и порядок организации "мероприятий" по обращению с бездомными животными "с учётом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона".

Сейчас в России действует закон "Об ответственном обращении с животными", который прямо запрещает жестокое обращение – за это грозит до пяти лет лишения свободы.

Усыплять животных можно только в случае неизлечимых болезней, которые приносят им боль и страдания. В остальных случаях их отлавливают, стерилизуют и выпускают на прежнее место обитания – это тоже прописано в нормативных актах России.

Второй легальный способ обращения с бездомными животными – пожизненное содержание в приютах за счёт бюджета.

Против нового законопроекта активно выступали зоозащитники, общественные деятели и деятели культуры. В десятках городах России проходили акции протеста, в Москве протестующие несколько раз собирались возле здания администрации президента. Петицию против закона подписали более 136 тысяч человек.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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