Госдума приняла законопроект о конфискации имущества за "фейки"

Госдума во втором и третьем чтениях единогласно приняла законопроект о конфискации имущества у осуждённых по ряду статей, в том числе о фейках про российскую армию.

В законопроекте перечисляются несколько статей. Помимо фейков, среди них дезертирство, неисполнение приказа и участие в нежелательной организации. Большинство этих статей были добавлены в Уголовный кодекс или ужесточены после российского вторжения в Украину.

Также законопроект предусматривает лишение осуждённых по указанным статьям почётных званий.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятое решение "позволит наказывать тех, кто ведёт деятельность против своей страны, – лишать этих негодяев почётных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности".

Ранее в том же духе высказался депутат от ЛДПР Андрей Луговой. "Любой, кто попытается нанести ущерб родине, лишится всего и подохнет там, за пределами нашей страны, как последняя собака", – объяснил он смысл законопроекта.

Теперь законопроект должен утвердить Совет Федерации и подписать президент России.