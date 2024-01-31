Госдума приняла законопроект о конфискации имущества за "фейки"

Госдума во втором и третьем чтениях единогласно приняла законопроект о конфискации имущества у осуждённых по ряду статей, в том числе о фейках про российскую армию.
В законопроекте перечисляются несколько статей. Помимо фейков, среди них дезертирство, неисполнение приказа и участие в нежелательной организации. Большинство этих статей были добавлены в Уголовный кодекс или ужесточены после российского вторжения в Украину.
Также законопроект предусматривает лишение осуждённых по указанным статьям почётных званий.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятое решение "позволит наказывать тех, кто ведёт деятельность против своей страны, – лишать этих негодяев почётных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности".
Ранее в том же духе высказался депутат от ЛДПР Андрей Луговой. "Любой, кто попытается нанести ущерб родине, лишится всего и подохнет там, за пределами нашей страны, как последняя собака", – объяснил он смысл законопроекта.
Теперь законопроект должен утвердить Совет Федерации и подписать президент России.
- Фейками российские суды признают сообщения о войне в Украине, не совпадающие с версией Минобороны России.
- По подсчётам "ОВД-Инфо", дела за антивоенную позицию в России завели как минимум на 830 человек, в том числе против не менее 250 – по статье о фейках про российскую армию.
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