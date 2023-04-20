Госдума приняла законопроект о статусе ветеранов для наёмников

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий получить статусы ветеранов и инвалидов боевых действий наёмникам - в том числе, бойцам ЧВК "Вагнер", участвующим в войне в Украине.

В тексте документа говорится, что отныне такие статусы и полагающиеся к ним льготы смогут получить "лица, заключившие контракт или имевшие иные правоотношения с организациями, содействующие выполнению задач, возложенных на российскую армию" в ходе так называемой "специальной военной операции". Закон также касается участников вооружённых формирований так называемых Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее Госдума распространила на эту же категорию лиц законы об уголовном наказании за дискредитацию российской армии и распространении о ней фейков.