Госдума приняла законопроект о статусе ветеранов для наёмников

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий получить статусы ветеранов и инвалидов боевых действий наёмникам - в том числе, бойцам ЧВК "Вагнер", участвующим в войне в Украине.
В тексте документа говорится, что отныне такие статусы и полагающиеся к ним льготы смогут получить "лица, заключившие контракт или имевшие иные правоотношения с организациями, содействующие выполнению задач, возложенных на российскую армию" в ходе так называемой "специальной военной операции". Закон также касается участников вооружённых формирований так называемых Донецкой и Луганской народных республик.
Ранее Госдума распространила на эту же категорию лиц законы об уголовном наказании за дискредитацию российской армии и распространении о ней фейков.
- ЧВК "Вагнер" - российское неофициальное вооружённое формирование, созданное близким к президенту Владимиру Путину петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Наёмники ЧВК, среди которых - заключённые, завербованные в колониях, принимают активное участие в войне с Украиной, а также в наземных операциях в Сирии и Африке. Бойцов компании обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе во внесудебных казнях. Пригожин не отрицает это, хотя прямыми словами и не признаёт. В ряде стран ЧВК "Вагнер" признана преступной и террористической организацией.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.