Госдума приняла законопроект об ограничениях для уехавших россиян

Госдума России приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который ограничивает в правах уехавших за границу россиян.

Согласно документу, в отношении людей, которые уехали из России и "уклоняются от исполнения наказания" по любой уголовной статье или по нескольким административным, будут вводиться запреты.

В частности, речь идет о запрете получать заграничные паспорта, подавать заявления о выходе из гражданства, пользоваться порталом "Госуслуги" и распоряжаться деньгами и имуществом в России. Дипломатические представительства прекратят оказывать задержанным за рубежом россиянам юридическую поддержку и откажут в большинстве консульских и нотариальных услуг. Исключение сделано только для удостоверения нахождения человека в живых и подтверждения подписи людей с инвалидностью по зрению.

Под действие документа попадают граждане, обвиняемые в "дискредитации" армии, призывах к санкциям, нарушении территориальной целостности страны, а также по статьям об "иностранных агентах" и "нежелательных организациях". Генеральная прокуратура разместит открытый реестр лиц, попавших под эти ограничения, на своем официальном сайте.