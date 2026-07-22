Госдума приняла законопроект об ограничениях для уехавших россиян

Госдума России приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который ограничивает в правах уехавших за границу россиян.
Согласно документу, в отношении людей, которые уехали из России и "уклоняются от исполнения наказания" по любой уголовной статье или по нескольким административным, будут вводиться запреты.
В частности, речь идет о запрете получать заграничные паспорта, подавать заявления о выходе из гражданства, пользоваться порталом "Госуслуги" и распоряжаться деньгами и имуществом в России. Дипломатические представительства прекратят оказывать задержанным за рубежом россиянам юридическую поддержку и откажут в большинстве консульских и нотариальных услуг. Исключение сделано только для удостоверения нахождения человека в живых и подтверждения подписи людей с инвалидностью по зрению.
Под действие документа попадают граждане, обвиняемые в "дискредитации" армии, призывах к санкциям, нарушении территориальной целостности страны, а также по статьям об "иностранных агентах" и "нежелательных организациях". Генеральная прокуратура разместит открытый реестр лиц, попавших под эти ограничения, на своем официальном сайте.
- Законопроект приняли в последние дни работы текущего созыва Госдумы. Он был на рассмотрении с декабря 2025 года.
- Ранее в России уже был принят закон, разрешающий арестовывать имущество уехавших из страны граждан, привлечённых к ответственности по политическим административным статьям – в качестве обеспечительной меры. Арест будет действовать до уплаты назначенного штрафа.