Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Госдума разрешила ФСБ следить за поездками пассажиров такси

Такси на улицах Москвы

Госдума России в среду приняла законопроект, обязывающий службы такси хранить данные о передвижениях пассажиров за полгода и передавать их ФСБ. Документ опубликован на сайте Думы.

Законопроект разрабатывали с 2015 года, на рассмотрение депутатов его внесли в мае 2022 года. Документ предусматривает создание единого реестра такси. Перевозчики - агрегаторы и самозанятые - должны будут вести журнал заказов и хранить все данные пассажиров в течение шести месяцев. Собранные данные будут отправлять в навигационно-информационную систему, полный непосредственный доступ к которой получит ФСБ.

Кроме того, службы заказа такси будут обязаны предоставить ФСБ "автоматизированный удалённый доступ" к своим информационным системам.

Закон также предусматривает введение региональных реестров перевозчиков, легковых такси и служб заказа легковых такси. Агрегаторы такси должны будут открывать представительства в регионах присутствия и заключать договоры с самозанятыми. Сейчас большинство агрегаторов работает за комиссию.

Согласно законопроекту, в такси запретят работать гражданам, которых за последний год лишали водительских прав, у которых есть неснятая или непогашенная судимость по тяжким статьям, водителям, не прошедшим аттестацию на знание города, если в этом регионе она была введена, а также тем, у кого есть три и более неоплаченных штрафа, - сообщает Сибирь.Реалии.

  • Российский агрегатор "Яндекс.Такси" неоднократно обвиняли в передаче данных пассажиров представителям спецслужб в незаконном порядке, то есть, неофициально. В частности, журналист Иван Голунов утверждал, что полиция незаконно получила его адрес от таксистов.
  • Согласно российскому законодательству, все организации, в том числе такси, обязаны передавать ведомствам и спецслужбам данные по запросу в рамках оперативно-розыскных мероприятий, то есть, если возбуждено уголовное дело. Новый законопроект снимает это условие и необходимость запроса со стороны сотрудников правоохранительных органов или спецслужб.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG