Госдума разрешила главам регионов избираться более двух раз подряд

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о публичной власти в России, который разрешает главам регионов избираться более двух сроков подряд. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Закон не устанавливает ограничений по количеству сроков правления для губернаторов. Эту обязанность передали законодательным собраниям регионов. Один срок, согласно документу, составит пять лет. До вступления закона в силу продолжительность срока определяется заксобраниями – она не может превышать пяти лет, но может быть короче.

Также закон дает президенту России право снимать главу региона с должности в связи с утратой его доверия. Президент также может ему предупреждения и делать выговоры. После отрешения от должности президентом бывший глава еще пять лет не сможет избираться на этот пост ни в одном регионе.

Самим главам регионов запретили называться "президентами" и использовать в названии должности главы региона слова "Российская Федерация". Эту поправку критиковали депутаты от Татарстана, в том числе и от "Единой России", но их не поддержали. Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников объяснил, что такую норму ввели еще в 2010 году – её придерживаются все субъекты федерации, кроме Татарстана.

Помимо этого, из-за нового закона регионы могут полностью отказаться от голосования по партийным спискам на выборах в региональные парламенты. Сейчас по партийным спискам должны избираться не менее 25 процентов депутатов, остальные – по одномандатным округам.

Кроме того, депутаты и сенаторы Госдумы получат право выступать на заседания региональных заксобраний. Расширят полномочия федеральных властей и в формировании региональных министерств здравоохранения, образования и финансов, а также жилищного и строительного надзора. В частности, министром финансов региона сможет стать только чиновник, которого одобрит Минфин России.