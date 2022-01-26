Госдума разрешила приватизировать участки возле рек, озёр и водохранилищ 

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о праве граждан и бизнеса приватизировать земельные участки, примыкающие к рекам, каналам, водохранилищам и озёрам.

До этого находящиеся в государственной или муниципальной собственности участки во втором поясе санитарной зоны, к которой относятся водоохранные зоны "не строгого режима" (то есть, не относящиеся к территории водозабора) не могли быть переданы в частную собственность.

Поправки в Земельный кодекс, принятые в среду, были разработаны Росреестром и внесены в Госдуму в октябре прошлого года года. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что приватизация земель, прилегающих к водоохранным территориям, "не создаст угрозу загрязнения водоёмов, поскольку соблюдение требований санитарного законодательства не зависит от вида права на земельный участок". Кроме того, по мнению законодателей, одобрение закона существенно повлияет на увеличение доходов региональных и местных бюджетов.