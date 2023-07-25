Госдума разрешила регионам создавать вооружённые "спецкомпании"

Госдума России разрешила главам регионов создавать специализированные государственные унитарные предприятия, похожие на частные военные компании. Сотрудники этих предприятий будут вооружены боевым стрелковым оружием. Соответствующая поправка внесена в закон об обороте оружия, она была включена в рассмотренный во вторник законопроект, который, помимо прочего, увеличил верхнюю планку призывного возраста до 30 лет и серьёзно ужесточил наказание за неявку в военкомат, ограничив права призывников и подлежащих мобилизации.

В документе сказано, что "специализированные предприятия" будут содействовать МВД, ФСБ и Минобороны РФ в защите государственной границы, борьбе с незаконными вооруженными формированиями и борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями других стран. Решение о создании таких организаций будет принимать президент России, создаваться они могут во время мобилизации (указ о мобилизации от 21 сентября по-прежнему действует - то есть речь идёт о нынешнем времени), военного положения или в военное время.

Работникам специализированных госкомпаний разрешат применять физическую силу и огнестрельное оружие в тех же случаях, что и сотрудникам ведомственной охраны, также им разрешат уничтожать беспилотники, - пишет "Агентство".

Ранее за принятие подобных мер выступил в частности губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после серии рейдов воюющего на стороне Украины Русского добровольческого корпуса на территорию области. Гладков обещал раздать бойцам территориальной обороны оружие, однако действующее законодательство такой возможности не предусматривало.

Какотмечает "Агенство", ещё одной причиной появления подобных компаний может быть мятеж ЧВК "Вагнера", который показал слабую защищённость регионов в случае таких событий.

После начала мобилизации в разных регионах создавались так называемые добровольческие подразделения из их жителей. Они оснащались как правило на средства региональных бюджетов. Однако речь не шла о территориальной обороне - они отправлялись непосредственно в Украину на фронт.