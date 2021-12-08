Госдума разрешила сотрудникам полиции вскрывать автомобили

Депутаты Государственной думы России приняли закон, который расширяет полномочия полицейских. Об этом говорится на сайте Госдумы.

В закон "О полиции" внесли поправки, которые разрешают сотрудникам МВД следующее:

Вскрывать транспортные средства, если это нужно для спасения жизни граждан, обеспечения безопасности во время массовых беспорядков и чрезвычайных ситуациях, задержания подозреваемого или обвиняемого в преступлении, задержания правонарушителя находящегося в состоянии алкогольного опьянения, обнаружения запрещенных предметов и вещей, а также для проверки сообщения о теракте или установления обстоятельств несчастного случая;

Оцеплять жилые дома и в границах оцепления осуществлять личный досмотр граждан;

Не представляться и не называть своё звание в случае если существует угроза жизни и здоровью полицейского или других граждан, или необходимо незамедлительно пресечь преступление. Полицейский может сделать это после того, как указанные обстоятельства или действия будут прекращены.

Теперь поправки к закону должен утвердить Совет Федерации, после этого он будет направлен на подпись президенту страны.

Авторы законопроекта также предлагали добавить поправки, которые расширят список оснований для применения оружия сотрудниками МВД и позволят не преследовать полицейских за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию. Депутаты отклонили эти предложения.

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